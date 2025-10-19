De carrière van Noël van 't End zit er bijna op. De voormalige wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram neemt op 21 december tijdens de NK in Almere afscheid van het judo. "Ik ga er een punt achter zetten, ik ben er klaar mee."

De 34-jarige Van 't End veroverde in 2019 de wereldtitel in Tokio. Hij won twee jaar geleden brons met de gemengde ploeg van Nederland op het WK. Van 't End stond tien keer op het podium van een grand slam, waarvan drie keer op de hoogste trede. Hij won onder meer het toernooi van Parijs.

Van 't End kwam drie keer uit op de Olympische Spelen maar won daar geen medaille. Hij kwam voor het laatst in actie op de Spelen van vorig jaar in Parijs. Vervolgens werd Van 't End geschorst omdat hij drie keer binnen twaalf maanden in de fout was gegaan met het doorgeven van zijn verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. De whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden.

'Om het positief af te sluiten'

Hij spande nog een rechtszaak aan tegen de Dopingautoriteit, maar verloor die. "Die rechtszaak heeft heel veel negativiteit met zich meegebracht", legt Van 't End uit aan de NOS. "Dat drukte op me, waardoor ik veel minder plezier had in het spelletje. Ik wil daarom nog wel de NK doen, om lekker positief af te sluiten."

Bij de nationale omroep ging Van 't End ook nog verder in op de reden om te stoppen. "De drang om te winnen, om er alles voor te doen en laten, werd steeds minder. Als je dat voelt, moet je er gewoon een punt achter gaan zetten."

Ontdekkingsreis voor Van 't End

Voor de Nederlandse topjudoka wordt het een 'ontdekkingsreis' wie hij is buiten het judopak. Wat zijn leven nu gaat brengen, weet hij dan ook nog niet. "Het is een heerlijk gevoel om te stoppen, maar het gevoel dat je de wedstrijdmat opstapt en tegenover iemand staat... die adrenalinerush, dat gevoel dat je tegen iemand moet gaan knokken, dat is zo'n lekker gevoel. Dat ga ik niet in het dagelijks leven kunnen evenaren."