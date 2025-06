Sportkoepel NOC*NSF stopt niet blind geld in iedere sporter. Dat geldt alleen voor iemand uit de zogeheten A-status. Daaronder valt topjudoka Simeon Catharina niet onder en daar baalt hij van.

Sporters uit de A-status zijn vaak van alle gemakken voorzien. Ze krijgen een onkostenvergoeding en een maandinkomen vanuit NOS*NSF, waar sporters die buiten die categorie vallen alles zelf moeten bekostigen. Onder die laatste noemer valt de 27-jarige Catharina. "Het is heel erg zonde dat ze niet de sporters dermate helpen om ze naar de top te brengen. Gelukkig heb ik sponsors die me helpen", vertelt hij bij de NOS.

Nederlandse topsporter kreeg schrik van z'n leven na scan en gesprek met neuroloog Na regen komt zonneschijn, moet Simeon Catharina zondag hebben gedacht. De Haagse judoka moest vier maanden geleden bijna gedwongen stoppen met de sport, maar behaalde zondag brons op het EK in de categorie tot 100 kilogram.

Catharina bezit de A-status niet, omdat hij niet bij de beste 8 sporters hoort in zijn discipline - ofwel: de beste 8 judoka's tot 100 kilogram. Daarvoor had de Nederlander beter moeten presteren op de WK judo, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Matvey Kanikovskiy, de Europees kampioen van vorig jaar uit Rusland.

Noodkreet

"Het is een heel gek beeld dat je moet betalen om te judoën. Als ik dat aan tegenstanders vertel, dan lachen ze mij uit. Als je tweede wordt op de Olympische Spelen krijg je in Nederland een warme hand, in Georgië krijg je een Porsche", schetst Catharina. "Dat is wel een groot verschil natuurlijk, maar ik vind wel echt dat ze de sporters beter kunnen behandelen en helpen."

Drie Nederlandse judoka's geschorst na gemiste dopingcontroles Judoka's Frank de Wit, Michael Korrel en Noël van 't End zijn de komende periode geschorst. Ze hebben geen geldige dopingtests uitgevoerd. Dat meldt Judo Bond Nederland.

Catharina wil zich niet te veel bezig houden met de 'randzaken', zoals hij het noemt. "Dat kost gewoon heel veel energie en ik zeg altijd: de enige druk die ik voel, is financiële druk. Kijk ik red het wel, maar er zijn heel veel sporters verloren gegaan die het niet redden. Dat gaat ten koste van heel veel talent in Nederland, niet alleen in judo. Het komt wel goed, maar het is gewoon onnodige druk", verzucht hij.

Catharina, die eind april brons won op de Europese kampioenschappen, krijgt eind dit jaar een nieuwe kans om zijn A-status te bemachtigen. "Tot die tijd m'n studie afmaken - ik ben bijna klaar - en dan werken. Maar werken en topsport is geen ideaal beeld", verzekert de judoka.