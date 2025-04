Nederlandse topsporter kreeg schrik van z'n leven na scan en gesprek met neuroloog

Na regen komt zonneschijn, moet Simeon Catharina zondag hebben gedacht. De Haagse judoka moest vier maanden geleden bijna gedwongen stoppen met de sport, maar behaalde zondag brons op het EK in de categorie tot 100 kilogram.

Simeon Catharina kreeg afgelopen december last van rugklachten, zo vertelt hij in gesprek met het AD. Die rugklachten bleken uiteindelijk een dubbele hernia te zijn. De judoka dacht dat het spierpijn was en trainde gewoon door: "Ik ging door met trainen, maar in januari - op trainingskamp in Oostenrijk - kwam ik er snel achter dat ik geen kracht in mijn rechterbeen had. Ik liep mank en had heel veel zenuwpijn.”

MRI

De judoka pakte vervolgens samen met zijn fysiotherapeut het vliegtuig terug naar Nederland, waar een MRI werd gemaakt en hij met de uitslag de schrik van zijn leven kreeg. Vervolgens kwam de Haagse judoka bij een neuroloog terecht, die hem vertelde dat hij hem direct zou hebben geopereerd als hij zich twee weken eerder gemeld had.

'Het zit er niet meer in'

Maar, omdat hij zich later meldde bleek die operatie, met voldoende rust, niet nodig. Catharina besloot daarom, mede dankzij het vertrouwen van de neuroloog, alsnog met een aangepast schema naar het EK toe te trainen: "Als de neuroloog had gezegd ‘ik geloof niet in je plan, je moet eerst revalideren’, had ik misschien de handdoek in de ring moeten gooien. Dan had ik moeten concluderen: het zit er niet meer in.”

Zondag, amper vier maanden later, gebeurde hetgeen dat de judoka tot korte tijd geleden nog onmogelijk achtte. Een grote ontlading volgde, toen de 27-jarige Catharina derde werd op de EK judo in het Moraca Sportcentrum in Podgorica (Montenegro).

Judo in een dip

Catharina was overigens niet het enige Nederlandse succes. Naomi van Krevel behaalde een bronze plak in de categorie tot 52 kilogram en Joanne van Lieshout in de categorie tot 63 kilogram. Het Nederlandse judo zit in een dip, want op de Olympische Speen afgelopen zomer in Parijs werd er voor het eerst in veertig jaar geen enkele medaille gewonnen door de afvaardiging van TeamNL.