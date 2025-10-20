Het was afgelopen weekend tijd voor de Amsterdam Marathon en dat hebben de deelnemers geweten. De monsterlijke wedstrijd van ruim 42 kilometer werd door duizenden getrotseerd. Schaatsicoon Erben Wennemars was een van hen. De 49-jarige liep een toptijd, maar aan de foto's te zien ging het duidelijk niet vanzelf.

De voormalig topschaatser is nog altijd enorm fit en dat bewees hij afgelopen weekend weer. Tot zijn eigen verbazing liep hij zelfs een fraai persoonlijk record van 02:47,37 en stond hij te glunderen van geluk. En dat terewijl hij zaterdag pas een startbewijs aanvroeg. "De marathon is normaal gesproken een verschrikkelijke afstand, eentje die altijd pijn doet en waar ik altijd kapot op ga. Maar als het dan een keer lukt, dan is dat een geweldig gevoel", vertelde hij trots aan Sportnieuws.nl.

Afzien in het Olympisch Stadion

Maar als je de foto's ziet, zie je wel degelijk dat Wennemars heeft geleden. Niet zo gek, want hij kreeg na een kilometer of dertig kramp. Het leverde in het Olympisch Stadion een prachtige, maar ook heroïsche foto op. Wennemars deelde deze zelf vol trots en kon er ook wel om lachen. "Bedankt voor deze mooie foto's."

Respect van andere ex-topsporters

De foto levert de nodige hilariteit op, maar de prestatie van Wennemars oogt ook bewondering bij velen. Bij voormalig tophockeyster Kim Lammers bijvoorbeeld. "Wat Erben doe, is eigenlijk niet normaal", stelt ze in haar column in het Noordhollands Dagblad. "Over een paar weken wordt hij vijftig en inmiddels heeft hij ook vijftig marathons gelopen. Daarnaast is hij ook Hyrox-atleet."

Wennemars was niet de enige ex-topsporter die indruk maakte. Ook Tom Dumoulin imponeerde bij zijn debuut op de iconische afstand. Hij knalde in zijn eerste marathon naar een zeer knappe tijd van 2.29;21. Daarmee werd hij 116e van de ruim 23.000 deelnemers aan de marathon.

Ook op andere afstanden deden bekenden uit de sportwereld mee. Zo liepen Sven Kramer en Ellen Hoog de halve marathon. Schaatslegende Kramer snelde zich naar 1:27;54. Ook Hoog rende een keurige tijd. De ex-tophockeyster was niet honderd procent fit, maar slaagde er toch in om de halve marathon in 1:40;01 af te leggen.