Martin Hersman geeft al jaren commentaar bij schaatswedstrijden, maar één moment steekt er bovenuit bij de ex-topschaatser. “Want dit is zoiets extreems om mee te maken.”

Hersman was zondag te gast bij de Perstribune op Radio 1 en hij kreeg de vraag om zelf geluidsfragmenten uit zijn loopbaan als commentator te kiezen. Een moment uit 2010 kon daarbij niet ontbreken.

'Er gaat iets mis...'

“Ow, wat deed hij daar nou?”, horen we Hersman zeggen tijdens de rit van topfavoriet Sven Kramer op de tien kilometer van de Spelen van Vancouver. “Er gaat iets mis… Hij rijdt in de verkeerde baan.”

Hersman had als een van de weinigen door dat Kramer verkeerd had gewisseld en dat hij dus zijn zeker lijkende goud kwijt was. “Wat is dit erg”, bracht hij uit. “Jongens, jongens.”

'Alles ging daar mis'

Gevraagd naar het moment legt Hersman uit hoe hij het beleefde: “We zitten in die rit en denken dat Kramer zijn tweede goud gaat pakken. (...) Je hoort ook wel de twijfel in mijn stem, want als ik het verkeerd heb, dan moet ik wel wat uitleggen. Dat gaat wel door je hoofd. Onze computer viel uit, de tijdwaarneming deed het niet meer en ik kon niet meer communiceren met de regie. Dat kwam omdat beide mannen in dezelfde baan langs het oogje (van de tijdswaarneming, red.) gingen. Alles ging daar mis.”

'Iedereen weet dit nog'

“Je probeert uit alle macht rustig te blijven en het juiste commentaar te geven", aldus Hersman, die ook actief is als coach in het bedrijfsleven. "Maar dit is wel het moment in de sport geweest, dat als ik ergens kom, iedereen weet dit nog. En ik vond het verschrikkelijk wat daar gebeurd is."

"Tegelijkertijd noem ik het ook wel vaak, want Sven Kramer was toen 23 jaar, hartstikke jong. En hoe hij toen reageerde, dat vond ik zo knap. Hoe hij opstond en gewoon weer heeft gewonnen, de wedstrijden inging en naar de Spelen ging. Daar heb ik altijd met heel veel bewondering naar gekeken.”

Naomi van As

“Wij voelden de emotie”, zegt Hersman over het moment na de finish, dat hij samen met Frank Snoeks vol ongeloof van commentaar voorzag. “Sven wist het op dat moment nog niet, maar wij zagen aan Gerard Kemkers (de coach die Kramer de verkeerde baan in stuurde, red.) dat hij het wist. Naomi van As (Kramers vriendin die op de tribune zat, red.) wist het.” Commentatoren uit andere landen begrepen er niets van en feliciteerden Hersman met de gouden medaille van Kramer voor Nederland.

De blik van Sven Kramer richting coach Gerard Kempers na zijn rit zegt genoeg.

'Dat verzin je niet'

Hersman heeft er bewondering voor dat Kramer en Kemkers nog vier jaar samen het gewerkt. “Want dit is zoiets extreems om mee te maken, als atleet of überhaupt in het leven. Hoe ga je daar mee om?”

“Dit is iets in de sport, dat verzin je niet", aldus Hersman. "Wat daar gebeurde is natuurlijk wel heel extreem geweest.” Kramer, die eerder op de Spelen van Vancouver wel goud pakte op de 5000 meter, pakte in zijn loopbaan uiteindelijk vier gouden olympische medailles. Geen van die plakken won hij op de tien kilometer.