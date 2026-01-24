Kees Smit heeft zijn excuses aangeboden aan trainer Maarten Martens na diens ontslag als trainer van AZ. Volgens de middenvelder was de trainer de gebeten hond na teleurstellende resultaten binnen de ploeg: "Het lag aan iedereen."

Onder de nieuwe trainer Leeroy Echteld speelden de Alkmaarders met 1-1 gelijk tegen Excelsior. Op de opmerking dat de teleurstellende resultaten van AZ misschien niet aan Martens lagen, is Smit eerlijk.

"Nee, maar dat is ook zo. Het lag aan iedereen. En het ligt nog steeds aan iedereen. We willen beter, we moeten beter en dat weten we allemaal. Maar het komt er gewoon niet uit", aldus Smit in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

Energie binnen het elftal

"We hebben te weinig energie en als het moeilijk wordt, laten we het afweten", klonk de verklaring van de middenvelder. Hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er meer energie binnen het elftal komt? "Winnen. En we winnen te weinig", aldus Smit.

Uitgefloten

De matige prestaties van AZ zorgen voor irritaties bij de supporters, die hun onvrede uiten door de spelers uit te fluiten. Smit kan dat wel begrijpen. "Hoewel ze wel erg snel begonnen te fluiten vanavond (Tijdens het duel met Excelsior, red.) Al in de eerste helft, toen het 0-0 stond. Wij spelen niet goed, maar dat vond ik een beetje onnodig. Maar zij willen punten zien, dat snap ik ook wel.

De middenvelder werd enkele dagen geleden twintig en kwam anderhalf seizoen geleden over van Jong AZ naar het eerste elftal. Toch weet hij hoe het voelt om in een slechte reeks te zitten. "In de jeugd ging het ook weleens minder. Maar nu winnen we wel heel weinig. Dat is nieuw. Bij het eerste elftal gaat het er natuurlijk sowieso anders aan toe, wanneer je vaak verliest. Dan heb je te maken met supporters die iets van ons verwachten."

