Ronald Koeman reageert openhartig op ziekte van vrouw Bartina: 'Soms is dat moeilijk'

Bondscoach Ronald Koeman sprak tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd met IJsland (maandag 20.45 uur) ook openhartig over zijn vrouw Bartina, die opnieuw getroffen is door kanker. "Soms is dat moeilijk."

"Dat was een interview van een week of zes, zeven geleden. Dan komt het naar buiten, maar binnen de familie en omgeving was het bekend dat ze in een traject zit van haar ziekte. En dat gaat goed. Dus vandaar dat ik ook gewoon hier zit", reageert de bondscoach op het onlangs verschenen nieuws over zijn vrouw.

"Het is wel voor haar en voor de rest van de kinderen moeilijk als je dichtbij iemand hebt die niet honderd procent gezond is, want zo is het", vervolgt Koeman. "We zijn er al heel lang mee bezig, en dat gaat goed. Maar soms is dat moeilijk. Voor mij is dit (het EK voetbal, red.) ook weer een mooie afleiding, binnen alle momenten dat je daar aan denkt. Dat is logisch."

Borstkanker Bartina Koeman

"Ik hoop heel oud te worden hier – ondanks het feit dat de borstkanker terug is. De artsen hebben me verzekerd dat dat met de huidige medicijnen ook kan", zei Bartina Koeman in het onlangs verschenen interview met De Telegraaf.

Bartina Koeman kreeg in 2010 voor het eerst borstkanker. In 2023 zagen artsen weer activiteit bij haar. Dit keer is het chronisch. Ze wordt nu om de drie à vier weken in Nederland behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. "Ik wil daar open over zijn, omdat ik hoop dat ik andere vrouwen met eenzelfde soort kanker daarmee misschien kan helpen", aldus Bartina Koeman in het betreffende verhaal met De Telegraaf.

