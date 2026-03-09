Oranje-recordinternational Wesley Sneijder (41) maakte afgelopen weekend zijn debuut bij vierdeklasser OSM’75. Alles leek prima af te lopen: Sneijder speelde 20 minuten mee, OSM won van directe rivaal Focus'07 en de strijd om de titel lag open. Maar Focus heeft protest aangetekend.

Het protest heeft niet zozeer te maken met het invallen van de 134-voudig international, want Sneijder had zich keurig op tijd aangemeld bij de KNVB en was speelgerechtigd. Wel heeft OSM volgens Focus meer wisselmomenten gebruikt dan toegestaan: vier stuks.

KNVB

Focus’07-coach Niels Bosch zegt tegen De Gelderlander: "Het was mij eerlijk gezegd niet opgevallen, maar ik hoorde het na de wedstrijd. Op basis van de beelden kwam ik tot dezelfde conclusie. Na overleg binnen de club hebben we dit bij de KNVB aangekaart en ik heb direct Berry geïnformeerd. Ik wilde daar open over zijn, want ons contact is prima. We wisselen bijna wekelijks beelden van onze wedstrijden uit met elkaar en willen allebei kampioen worden. Het is nu aan de KNVB."

Hoofdwond

Met Berry verwijst hij naar OSM-trainer Berry van Wijk. Hij zegt: "Ik heb de beelden nog niet teruggezien en kan mij niet alle wissels voor de geest halen. Het gaat waarschijnlijk om een misverstand, want we hebben een speler gewisseld met een hoofdwond. Na afloop hebben de scheidsrechter en rapporteur er ook niets over gezegd, dus ik denk dat het een storm in een glas water is. Zo niet, dan zou het een grote fout van mij zijn."

KNVB

Een woordvoerder van de KNVB kan weinig zeggen over de zaak, want het protest is nog niet ontvangen. De woordvoerder zegt: " Wanneer dat wel binnenkomt, worden verklaringen opgevraagd en wordt er gekeken naar een eventuele sanctie. Maar we speculeren niet over potentiële straffen als nog geen protest is ingediend."

Broer

Jeffrey Sneijder, de broer van Wesley Sneijder, sprak na afloop van de wedstrijd met deze site. "Hij is wedstrijden met de Legends gewend, eens per twee maande", liet hij weten.

"Je ziet hoeveel arbeid je moet leveren. Ook hij moest mee in het geweld. Ik denk dat hij zich vergist heeft. Niet in het niveau, maar in de intensiteit vooral. Dit is meer vechten, rennen, vliegen. Ik denk dat hij zich vergist heeft in hoe moe hij zou zijn in 20 minuten. Ik zag hem na 10 minuten naar adem happen."