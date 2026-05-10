De play-offs zijn voorbij voor De Graafschap én dat was al pijnlijk genoeg. Maar de rode kaart die Rowan Besselink in de slotfase van het duel met Almere City (2-2) opliep, zorgde na afloop voor nog meer opschudding. Niet eens vanwege de tackle zelf, maar vooral wat de verdediger daarna zei.

De Graafschap begon al vanuit een lastige uitgangspositie aan de return. De heenwedstrijd in Almere was met 3-1 verloren, waardoor de ploeg uit Doetinchem wist dat er een overtuigende zege nodig was om alsnog door te gaan. Besselink leek even de man van de avond te worden toen hij kort na rust de 1-1 binnenschoot en de hoop op een ommekeer nieuw leven inblies. Maar die hoop verdween snel toen Almere City via Milan de Haan alsnog de 1-2 maakte. Met nog vijf minuten op de klok was een wonder nodig.

'Niks aan de hand'

Dat wonder bleef uit en Besselink maakte het er niet beter op. Met een hoog been vloog hij hard in op Almere City-speler Bas Huisman. Scheidsrechter Erwin Blank kende geen enkele twijfel en trok direct rood. Analist Kees Kwakman was in de ESPN-studio geschokt. "Huisman heeft echt mazzel. Als hij hem echt raakt, dan is het einde seizoen. Hij komt veel te wild in, dit is levensgevaarlijk."

Maar Besselink zelf? Die zag het heel anders. Terugkijkend op de beelden bleef de verdediger opvallend kalm. "Dat viel nogal mee, denk ik. Ik kom gewoon te laat, een samenhang van alles." En over een mogelijke schorsing maakte hij zich al helemaal geen zorgen. "Met die rode kaart? Mwah. Als je hem terugkijkt: terug naar geel? Niks aan de hand."

'Dan had hij er misschien wel zes maanden uitgelegen'

Verslaggever Bennett van Fessem kon zijn oren nauwelijks geloven. "Nee serieus, kom op. Als je dit ziet, dan kun je dat toch niet zeggen?" Ook Kwakman en analist Pascal Kamperman schudden veelzeggend het hoofd. "Het moest er nog bijkomen dat hij Huisman had geraakt. Dan had hij er misschien wel zes maanden uitgelegen", aldus Kwakman.

Kamperman zag vooral een man die bezweek onder de druk van een zwaar seizoen. "Hier zit de frustratie van de hele avond en misschien wel van het hele seizoen in." De Graafschap verloor de play-offserie over twee wedstrijden van Almere City en speelt ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Besselink begint dat seizoen hoogstwaarschijnlijk met een schorsing van drie wedstrijden.

Play-offs

Ondertussen gaat de strijd om het laatste Eredivisie-plekje gewoon verder. Almere City plaatste zich dus ten koste van De Graafschap voor de halve finales. Ook Willem II is door, nadat de Tilburgers RKC Waalwijk over twee wedstrijden uitschakelden. In de halve finales, op 13 en 16 mei, treffen Almere City en Willem II elkaar. De winnaar stuit in de finale op de nummer zestien van de Eredivisie, op dit moment FC Volendam.

De Graafschap-verdediger Rowan Besselink over zijn rode kaart:



