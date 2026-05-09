Almere City FC en De Graafschap namen het deze week in een tweeluik tegen elkaar op in de kwartfinale van de play-offs om promotie. Die eerstgenoemde club heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken.

Eerder deze week, op dinsdagavond, stonden beide ploegen al tegenover elkaar in het Yanmar Stadion in Almere voor het eerste deel van de kwartfinale. De thuisploeg was duidelijk de betere en won de heenwedstrijd met 3-1. Emmanuel Poku was met twee treffers belangrijk, terwijl ook Marley Dors scoorde. Namens de club uit Doetinchem deed Fedde de Jong iets terug.

Daarmee reisden de Flevolanders zaterdag met een marge van twee doelpunten af naar de Achterhoek. In de eerste helft van de return gebeurde geruime tijd vrij weinig, totdat Almere City-spits Ferdy Druijff in de 36ste minuut de ban brak. Met een rake kopbal zette hij zijn ploeg op rozen. Voor De Graafschap werd de opdracht daardoor loodzwaar: de Achterhoekers moesten met een achterstand van drie doelpunten flink aan de bak om de promotiedroom nog in leven te houden.

De Graafschap slaat terug in leuke tweede helft

En vlak na de rust leek de hoop weer even terug te komen voor De Graafschap. Rowan Besselink scoorde een belangrijk doelpunt voor de thuisploeg door de bal tegen de touwen te werken na een scrimmage.

Ruim vijf minuten later was De Graafschap dicht bij een tweede treffer. Almere-doelman Tristan Kuijsten tastte mis bij een hoekschop, waarna Nils Eggens dé kans kreeg om de thuisploeg op 2-1 te zetten. De invaller schoot de bal echter over het doel.

Genadeklap

Tot overmaat van ramp ging het enkele minuten later helemaal mis in de verdediging bij de Superboeren. Door een verkeerde pass in de verdediging kreeg Almere City een kans. Het eerste schot werd niet goed verwerkt, waarna Milan de Haan uithaalde. Zijn schot werd onderweg twee keer aangeraakt. Uiteindelijk veranderde Teun Geuselhart de bal zo ongelukkig van richting dat zijn eigen keeper kansloos was. De stand over twee wedstrijden stond daardoor op 5-2 in het voordeel van de Flevolanders.

En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Besselink — eerder nog de maker van de gelijkmaker — ook nog eens rood in de 84ste minuut na een totaal onbesuisde tackle.

Toch was er nog een klein lichtpuntje voor De Graafschap. De thuiswedstrijd ging namelijk niet verloren. In de negentigste minuut maakte Kyano Kwint de 2-2 met het hoofd. Eindstand over twee wedstrijden: 3-5 voor Almere City.

Almere treft Willem II

Door de twee overwinningen van Almere City op De Graafschap staat de ploeg in de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie. Daarin wacht Willem II, dat zich eerder op zaterdag ten koste van RKC Waalwijk plaatste voor de volgende ronde. Over twee wedstrijden waren de Tilburgers met 2-1 te sterk.

De winnaar van die halve finale neemt het op tegen de nummer zestien van de Eredivisie, en dat is op dit moment FC Volendam.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover