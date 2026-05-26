Johan Derksen baarde afgelopen week veel opzien toen hij vanaf Curaçao keihard uithaalde naar bondscoach Dick Advocaat van het Caribische eiland. Die uitspraken zijn uiteindelijk niet zonder gevolgen gebleken. Advocaat heeft een keiharde beslissing genomen.

De populaire talkshow Vandaag Inside is inmiddels alweer ruim een week op het zonnige Curaçao. Het was vanaf het Caribisch gebied vooral Johan Derksen die in het nieuws kwam met enkele harde uitspraken. Vooral Dick Advocaat moest het ontgelden, na de soap rond zijn terugkeer en het afdruipen van Fred Rutten.

Ingrijpende maatregel

De 77-jarige Derksen haalde meermaals aan dat Advocaat de gezondheid van zijn dochter 'slechts als excuus' gebruikte. Het leidde tot verontwaardigde blikken van zijn collega's aan de talkshowtafel. Bovendien noemde De Snor de bondscoach van Curaçao zwak, aangezien hij het er op de persconferentie niet meer over wilde hebben. Dat blijkt nu vervelende gevolgen te hebben.

De selectie van Curaçao is deze week samengekomen in Noordwijk om daar een trainingskamp te beleggen. Namens zender SBS6, en dus ook Vandaag Inside, was Noa Vahle als verslaggever naar de badplaats gestuurd. Zij kwam echter van een koude kermis thuis toen bleek dat Advocaat haar maandag niet te woord zou staan.

Geen interviews

Al tijdens de live-uitzending van Vandaag Inside op Curaçao stipte presentator Wilfred Genee het voorval aan, al deed hij dat met een kenmerkend grapje. "Wie kan er nou nee zeggen tegen Noa?", vroeg hij zich af met een knipoog. Toch schijnt het zo te zijn dat De Kleine Generaal voorlopig niet zal praten met journalisten van de zender en de talkshow, zo meende Genee. Of dat bij de start van het WK voetbal anders is, moet nog blijken. Advocaat gaf overigens aan niemand een interview, en zal pas spreken op een persconferentie op donderdag. Dan zal hij ongetwijfeld ook reageren op de uitlatingen van Derksen.

Overigens hadden collega's Genee en René van der Gijp al snel door dat Derksen uit de bocht vloog met zijn opmerkingen. Een dag later meende Van der Gijp al dat de situatie rond de dochter van Advocaat, die uitgezaaide longkanker heeft, zeker iets serieus is. Het is bovendien jammer dat er zo openlijk met modder is gegooid. De Curaçaose bondscoach was in een verleden immers een graag geziene gast bij de talkshow. Dat zit er voorlopig dus sowieso niet meer in.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover