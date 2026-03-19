Wesley Sneijder en zijn club OSM'75 weten eindelijk wanneer ze weer aan de bak mogen om de resterende acht minuten van zijn debuut in te halen. Door een onhandige fout van de trainer van zijn ploeg moet de slotfase worden ingehaald. Wel is het nog maar de vraag of Sneijder daarbij kan zijn.

De rentree van Wesley Sneijder op het voetbalveld werd met veel bombarie ontvangen door de Nederlandse media. Rijen met fans én journalisten waren afgereisd naar het bescheiden sportpark Fazantenpark in Maarssen om een glimp op te vangen van de voormalig wereldtopper. Die speelde verdienstelijk mee, maar achteraf kreeg het duel een vervelend staartje.

Wissel te veel

Wat bleek namelijk? De trainer van OSM'75, Berry van Wijk, had een wisselmoment te veel gebruikt. In eerste instantie leek het te gaan om een witte wissel, voor een hoofdblessure, en dús een geldige wissel. Maar achteraf wilden de scheidsrechter en tegenstander Focus'07 daar niets van weten.

De tegenstander uit Culemborg ging zelfs officieel in protest bij de KNVB. Dat deden ze met succes. Een deel van het duel in de vierde klasse E moet dus opnieuw worden gespeeld. De laatste acht minuten dan welteverstaan. Daar is nu een nieuwe datum voor gekomen. Het restant van de wedstrijd, met een tussenstand van 1-0 in het voordeel van de ploeg van Sneijder, wordt gespeeld op dinsdag 24 maart.

'Dan doe ik mee'

Of er op een dinsdag weer hordes met fans afreizen naar Maarssenbroek is nog maar de vraag. Ook is het nog maar de vraag of Sneijder überhaupt aanwezig kan zijn. "Ik wil graag meedoen. Alleen heb ik wel gezegd dat ik alleen meedoe als mijn agenda het toelaat. Als ik er ben en ik voel me goed dan doe ik mee", vertelde hij daar eerder over in gesprek met Radio 538.

Plezier

Voor de recordinternational van het Nederlands elftal is resultaat overigens niet meer het belangrijkste. Hij speelt in een team met vrienden én zijn broertje Rodney. Bovendien is zijn oudere broer Jeffrey assistent-trainer. Zo maken de broers weer plezier samen na een lastige periode, waarin ze beide ouders in korte tijd verloren.

'Derde helft'

"Voetbal is voor mij het mooiste spelletje dat er is. Op zo'n niveau met die jongens lachen. De derde helft is belangrijk en ik eet een broodje bapao als sportmaaltijd. Dat is allemaal heel leuk en ik geniet er van", vertelde Sneijder eerder over zijn rentree. Met de ploeg gaat het bovendien naar behoren. Zij staan tweede in hun competitie, en doen volop mee in de strijd om promotie.