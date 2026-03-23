Het was even schrikken voor Ronald Koeman afgelopen zondagnacht. Memphis Depay viel geblesseerd uit bij zijn laatste wedstrijd voor Corinthians in Brazilië. Op de bank zat hij al te appen met de medische staf van Nederland. Hij werd maandag onderzocht en de bondscoach geeft nu meer uitleg. "Het ziet er wat mij betreft niet goed uit."

Koeman bevestigt het verhaal van Memphis. De aanvaller werd in Brazilië bekritiseerd om zijn telefoongebruik tijdens de wedstrijd van Corinthians, maar gaf als uitleg dat hij contact had met het Nederlands elftal. "Hij appte mij niet", zegt Koeman. "Dat was de medische staf, ik lag lekker te slapen. Dat zijn tijden dat ik niet meer bereikbaar ben."

Hij twijfelde wel om de wedstrijd te kijken. "Maar dat deed ik niet. Toen ik wakker werd, kreeg ik wat appjes. Dat hij was uitgevallen na 22 minuten. Hij kan nog altijd komen, maar er is nog niets definitief."

Onderzoek

Maandag volgde een onderzoek naar de blessure. "Er is een scan gemaakt, dat was nog niet bekend. Maar ziet er wat mij betreft niet goed uit. Het is afhankelijk of hij inzetbaar is, dan komt hij misschien alsnog richting het tweede duel. Maar als dat niet zo is, dan hoeft dat niet." Als Depay niet fit genoeg is, zal Koeman ook geen vervanger oproepen. Met Brian Brobbey (Sunderland), Wout Weghorst (Ajax) en Donyell Malen (AS Roma) heeft Koeman opties te over.

Blessure bij Corinthians

In de 24e minuut van de wedstrijd tussen Corinthians en Flamengo stond het al 1-1, tevens de eindstand, toen Memphis gewisseld moest worden. De spits voelde al meermaals aan zijn dijbeen en kon uiteindelijk de wedstrijd niet voortzetten. Het is niet bekend hoe ernstig zijn blessure is. In de komende dagen zou Memphis aansluiten bij het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden tegen Ecuador en Noorwegen. Het is niet bekend of hij in staat is om bij de groep aan te sluiten voor de interlandperiode richting het WK komende zomer.

Eerdere afmeldingen Oranje

Eerder meldde ook Jurriën Timber zich al af met een blessure. Koeman riep Sunderland-verdediger Lutsharel Geertruida op als vervanger van de Arsenal-speler. Ook Frenkie de Jong is afwezig, hij is geblesseerd geraakt en gaat in alle rust zichzelf klaarstomen voor het WK voetbal. Ook waren er vraagtekens rondom Noa Lang. Hij raakte geblesseerd aan zijn duim in het duel met Liverpool in de Champions League, maar is toch bij de selectie opgenomen.