Het is vandaag precies tien jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. De legendarische nummer veertien had niet alleen een enorme invloed op het voetbal, maar ook op de familie van bondscoach Ronald Koeman. Dat merkte ook zoon Ronald Koeman Jr., die als kind regelmatig met Cruijff in aanraking kwam. "Hij heeft een heel grote rol in onze familie gespeeld", vertelt de doelman van Telstar tegen Sportnieuws.nl.

De band tussen Cruijff en de familie Koeman ontstond in de tijd dat Koeman sr. naar FC Barcelona werd gehaald. Cruijff was in die periode trainer van de Catalanen en groeide uit tot een goede vriend van de familie. "Hij stond zelfs aan mijn geboortebed", vertelt Koeman Jr. lachend. "En toen mijn vader assistent-trainer bij Barcelona was, paste hij ook weleens op ons. Hij en Danny (Cruijffs' vrouw, red.) waren er altijd als mijn ouders bijvoorbeeld uit eten gingen. Dat was een heel mooie tijd."

Voetballen met Cruijff?

Koeman Jr. bewaart dan ook warme herinneringen aan de grootste Nederlandse voetballer aller tijden, al was hij nog erg jong toen Cruijff een prominente rol in zijn jeugd speelde. "Ik heb behoorlijk veel herinneringen, hoor", zegt de dertigjarige keeper. “Al denk ik dat mijn oudere broer Tim en mijn zus Debbie zich nog meer herinneren" Of hij zelf wel eens een balletje trapte met Cruijff? Dat zou zomaar kunnen, denkt Koeman Jr. "Maar daar kan ik me echt niets meer van herinneren", lacht hij. "Ik was toen nog zó klein."

Cruijff overleed in 2016, toen Koeman Jr. twintig jaar oud was. Dat zijn nalatenschap nog altijd zichtbaar is, vindt hij mooi om te zien. Zo werd afgelopen weekend een documentaire over Cruijff groots in première gebracht. "Dan zie je weer hoe groot hij is geweest", zegt Koeman Jr. "Het is toch prachtig dat er op zo’n première ruim veertigduizend mensen komen kijken? Dat verdient hij ook."

Bijzondere actie van Cruijff voor Koeman sr.

Hoe bijzonder de band tussen Cruijff en de familie Koeman was, bleek ook uit een anekdote die Ronald Koeman kort na het overlijden van de voetballegende vertelde. Hij haalde een moment aan uit zijn tijd bij Barcelona, vlak voordat zijn vrouw Bartina zou bevallen van hun eerste kind, Tim. Barcelona speelde een uitwedstrijd tegen Racing Santander, terwijl de bevalling elk moment kon beginnen. "Ik had geen idee of ik op tijd terug zou zijn", vertelde Koeman destijds.

"Totdat Johan na de wedstrijd ineens zei: Ronald, mee, we gaan." Cruijff had iemand met zijn auto naar Santander laten rijden, zodat hij Koeman persoonlijk terug kon brengen naar Barcelona. "Zeker in Baskenland is het enorm heuvelachtig, maar Johan nam iedere bocht vol gas in zijn Mercedes Stationwagen", herinnerde Koeman zich. "Zeven uur later waren we terug in Barcelona, ruim op tijd voor de bevalling. Dat Johan mij toen bracht, blijf ik heel bijzonder vinden. Kun jij het je voorstellen, een trainer die zoiets doet? Johan deed het. Dat zegt alles over hoe hij in elkaar stak."

Zaterdag was de première van de documentaire over Johan Cruijff in de Johan Cruijff ArenA. In de serie worden exclusieve beelden uit het familiearchief vertoond. Vanaf afgelopen zondag is hij wekelijks te zien op NPO 1.