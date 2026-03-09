Oranje Leeuwin Katja Snoeijs (29) heeft op haar socials een indringend bericht geschreven. Het begint met de woorden: "Dit voelt heel persoonlijk aan om te delen..."

De aanvallende kracht van Everton schrijft dat maart is uitgeroepen tot een maand om de bewustwording over endometriose te stimuleren. Om die reden schrijft ze haar statement. "Vorig jaar kreeg ik de diagnose dat ik aan endometriose lijd."

Wat is endometriose?

De website over die aandoening meldt: "Endometriose is een aandoening waarbij weefsel dat lijkt op het slijmvlies in de baarmoeder ("het endometrium" genoemd), buiten de baarmoeder wordt aangetroffen, waar het een chronische ontstekingsreactie veroorzaakt die kan resulteren in littekenweefsel."

"De symptomen van endometriose zijn pijnlijke menstruatie, pijnlijke ovulatie, pijn tijdens of na geslachtsgemeenschap, hevig bloeden, chronische bekkenpijn, vermoeidheid en onvruchtbaarheid. Deze symptomen kunnen van invloed zijn op het algemene fysieke, mentale en sociale welzijn."

Pijn

Snoeijs schrijft: "Als vrouwelijke sporter kan het zwaar zijn om te accepteren dat je lichaam niet meewerkt tijdens de menstruatie. Gedurende lange tijd knokte ik door de pijn heen. Ik dacht dat het normaal was en bij mijn menstrutatie hoorde. Ik wilde niet zwak overkomen. Maar ik heb daardoor alleen maar mezelf en mijn lichaam schade aangericht."

"Als profvoetbalsters geniet ik van voorrechten wat betreft het ontvangen van medische zorg. Dat besef ik. Ik kreeg relatief snel de diagnose en kon daarna de juiste behandeling laten toepassen. Maar in het Verenigd Koninkrijk duurt een diagnose gemiddeld negen jaar. En die diagnose is cruciaal om de juiste behandeling te krijgen. Dit moet veranderen!"

Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen hebben zaterdag met 2-1 gewonnen van Ierland in de WK-kwalificatie. Na een discutabel penaltymoment bleef het lang spannend voor Nederland, maar de ploeg van bondscoach Arjan Veurink trok uiteindelijk de overwinning over de streep.

Het is de tweede kwalificatiewedstrijd van Oranje in aanloop naar het WK voetbal van 2027 in Brazilië. Nederland speelde dinsdag met 2-2 gelijk in Polen. Ierland verloor afgelopen dinsdag met 1-2 van Frankrijk.