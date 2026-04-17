NEC-directeur Wilco van Schaik heeft mooie jaren achter de rug in Nijmegen, maar niets overtreft het huidige succes. De algemeen directeur vertelt in aanloop naar de bekerfinale tegen AZ openhartig over de emoties die het oproept. "Na vijftien jaar zou dit hét hoogtepunt zijn", zegt Van Schaik.

In de week voorafgaand aan de bekerfinale kan niemand van NEC nog onopgemerkt door Nijmegen lopen: waar de selectie, staf of directie ook verschijnt, overal gaat het over die zesde kans op de KNVB Beker. "Het is ongekend. Het is grootser dan ooit. Ook dan twee jaar geleden", zegt Van Schaik tegen FC Afkicken, doelend op de verloren bekerfinale tegen Feyenoord in 2024. "Het is niet uit te leggen."

Alles in Nijmegen in rood-groen-zwart

"Ik kan het aan mijn vrienden niet uitleggen, aan mijn familie ook niet. Maar als je door de stad loopt, is het echt niet normaal. Elke kruising in de stad heeft rood-groen-zwarte vlaggen. Alle kerken hebben ‘s nachts rood-groen-zwart licht. Waar ik ook loop, mensen roepen: Zondag, hè!", vertelt de directeur. "Hoe dat komt? Die trots is nóg groter, denk ik."

Volgens Van Schaik heeft het verleden van de club er ook mee te maken. "De mensen durven nog meer hun shirt aan te trekken. De tijden zijn lang zo geweest dat het ging om degraderen en promoveren, maar de laatste jaren hebben we stappen gezet. Mensen durven er steeds meer vanuit te komen. Twee jaar geleden speelden we tegen Feyenoord, maar verwachtte men veel minder. Nu is er geloof", benadrukt hij.

Géén stress bij NEC

Van Schaik is ervan overtuigd dat NEC alle emoties onder controle heeft. "Dat heeft er ook mee te maken dat we al zo lang meedoen om plek twee, daardoor is de spanning rond belangrijke wedstrijden afgenomen. Tegen Feyenoord was spannend, maar al heel anders dan de laatste jaren. En natuurlijk gaat dat die bekerfinale wel anders worden, want zij rijden ook door die stad. Maar ze zijn in ieder geval meer gewend aan topwedstrijden."

De 59-jarige clubbestuurder heeft al een mooie carrière achter de rug, maar er mist nog een prijs. "Na vijftien jaar zou dit hét hoogtepunt zijn. En dan moet ik even slikken, maar ik heb tegen mijn vrouw en kinderen ook gezegd: Ik wil een keer wat winnen. Play-offs, Europees voetbal, het kan allemaal, maar echt een prijs ga ik nooit meer vergeten", zegt de huidig directeur van NEC en voormalig eindverantwoordelijke van FC Utrecht.

Van Schaik gelooft écht in succes. "Ik hoop dat ik het droog ga houden. Mijn vrouw is erbij, mijn kleinkinderen zijn er. Die zijn al de hele week tekeningen aan het maken. Zelfs m’n beste vrienden zitten ergens. Alles wat ik lief heb in mijn leven, komt bij elkaar. Als ik het erover heb, kan ik al bijna… En al die mensen in de stad, ik gun het ze zo", zegt Van Schaik, als hij vecht tegen zijn tranen. De bekerwedstrijd vangt zondag om 18.00 uur aan.