Ralf Seuntjens leek een jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, maar plots is hij bezig aan zijn tweede jeugd. Bij SK Lommel in de Belgische tweede divisie is de 37-jarige Nederlander zelfs clubtopscorer en jaagt hij nog altijd op promotie. En stoppen? Daar wil hij voorlopig niks van weten. "Persoonlijk heb ik een geweldig seizoen, maar als ik er straks zonder prijs zou staan, is dat wel pijnlijk hoor."

Seuntjens beleeft een absoluut topseizoen bij Lommel SK. Met achttien goals is hij als tweede op de topscorerslijst geëindigd in de reguliere competitie. Enkel Lennart Mertens van Beveren maakte er meer. Toch zegt dat volgens de spits niet alles. Voor hem telt maar één ding: promotie. Daarvoor moet Lommel eerst nog de return tegen Beerschot zien te overleven na de 3-1 overwinning in het heenduel, waarna nog een tweeluik met Dender wacht.

"Persoonlijk heb ik natuurlijk een geweldig seizoen, maar als ik er straks zonder prijs sta… Ik werd bij VVV-Venlo topscorer met 28 doelpunten en 16 assists, maar we werden tweede en werden in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld. Dat is pijnlijk, hoor. Uiteindelijk heb je er dan ook helemaal niks aan", stelt Seuntjens in gesprek met Sportnieuws.nl.

Genieten na zware periode

Dat Seuntjens überhaupt nog op dit niveau speelt, is voor hem al bijzonder. De spits vocht zich eerder terug na kanker en geniet nu van elke minuut op het veld. "Promotie is voor mij niet per se dé bekroning op mijn terugkeer. De bekroning zit 'm voor mij in het feit dat ik überhaupt weer op dit niveau acteer en belangrijk ben", zegt de voetballer uit Breda, die vier jaar geleden nog tegen een agressieve tumor vocht.

Contractverlenging op komst

Inmiddels is hij weer helemaal genezen verklaard en voetbalt hij weer volop. Waar leeftijdsgenoten als Ricky van Wolfswinkel en Robert Mühren hun afscheid aankondigen, denkt Seuntjens juist aan verlengen bij Lommel. "Het ziet er goed uit", verklapt Seuntjens over een eventuele contractverlenging. "Ik beleef nog zoveel plezier aan het spelletje. Ik wil echt nog niet stoppen."

Dat plezier zit volgens hem tegenwoordig ook in de kleine details van het spel. "Hoe ouder je wordt, hoe meer je ook gaat nadenken over looplijnen, tactieken en hoe je een wedstrijd kunt winnen. En als je dan merkt dat jouw sturing werkt, dan geeft dat ook veel voldoening. Daarnaast helpt het maken van doelpunten natuurlijk ook wel. Achttien doelpunten is wel héél lekker. Ik heb dit seizoen wel laten zien dat het er nog wel in zit, dus zou graag met een jaartje verlengen. Daarna kijken we wel weer verder."

Promotie met Lommel?

Het seizoen van Lommel kende flinke pieken en dalen. Volgens Seuntjens zat er meer in voor zijn ploeg, die uiteindelijk naast rechtstreekse promotie greep. "We hebben héél veel goede wedstrijden gespeeld, maar hebben af en toe ook resultaten erbij zitten waarvan je denkt: hoe kunnen we daar nou puntenverlies hebben opgelopen? Dat heeft ons de das omgedaan in de strijd om rechtstreekse promotie", zegt de spits.

Toch ziet de routinier ook genoeg positieve punten bij de Belgische club, die onderdeel is van de City Football Group. "Lommel bivakkeert nu al een aantal jaren op het tweede niveau en vocht afgelopen seizoen zelfs nog tegen degradatie. Alleen, het is wel een club waar heel veel financiële mogelijkheden zijn. Dus het is voor mijn gevoel wel een beetje dubbel. We mogen trots zijn, maar het was bij vlagen ook te wisselvallig voor de kwaliteiten die we hebben", besluit Seuntjens.

