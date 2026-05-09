Noa Lang heeft zaterdag met Galatasaray de landstitel veroverd. De Oranje-international droeg daar ook zijn steentje aan bij door in de slotfase van de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Antalyaspor een assist te geven.

Omdat Fenerbahçe al vroeg op voorsprong kwam in de uitwedstrijd tegen Konyaspor, moest Galatasaray zelf winnen om zaterdag voor eigen publiek de titel veilig te stellen. Dat leek lange tijd geen eenvoudige opdracht, want de koploper kwam tegen nummer zestien Antalyaspor tot twee keer toe op achterstand.

Galatasaray knokte zich beide keren terug, maar na de 2-2 liep de ploeg telkens vast op de defensie van Antalyaspor. Pas twee minuten voor tijd viel de bevrijdende 3-2, met een belangrijke rol voor NoaNo.

De aanvaller, die in de rust was ingevallen voor Leroy Sané, legde de bal met zijn hak klaar voor Victor Osimhen. De spits werkte vervolgens met wat geluk raak. In de extra tijd liep Galatasaray ook nog uit naar 4-2, waarna het feest in Rams Park in Istanbul losbarstte.

Dominantie

Met de vierde landstitel op rij onderstreepte Galatasaray opnieuw zijn dominantie in Turkije. De club uit Istanbul is met 26 kampioenschappen de succesvolste club van het land. Grote rivaal Fenerbahçe, dat in 2014 voor het laatst kampioen werd, staat op 19 landstitels.

Lang speelt sinds januari voor Galatasaray, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van Napoli. De 26-jarige aanvaller was met nul doelpunten en drie assists niet van doorslaggevend belang in de titelrace.

Zesde landstitel voor Lang

Zoals het er nu naar uitziet, keert Lang komende zomer terug naar Napels. De Oranje-international, die nog in beeld is voor de WK-selectie van Nederland, heeft inmiddels zijn zesde landstitel te pakken. Eerder werd hij kampioen met Ajax in 2019, Club Brugge in 2021 en 2022 en PSV in 2024 en 2025.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover