Kees Smit speelde een belangrijke rol in de bekerwinst van AZ. De talentvolle middenvelder stond de afgelopen tijd in het midden van veel kritiek, maar speelde toch onbevangen. Op Smit wacht nu een groot feestje. En daar blijkt hij niet vies van te zijn.

AZ won zondag eindelijk weer eens een beker. Daarmee pakte de formatie van trainer Lee-Roy Echteld revanche op vorig jaar, toen de finale nog werd verloren. Supertalent Kees Smit was erg belangrijk voor de Alkmaarders, met een goal én een assist. Een mooi antwoord op alles dat er over hem is gezegd en geschreven de laatste tijd.

Kritiek op Smit

"Ik ben heel erg blij, ik speel hier al ontzettend lang. We hebben lang geen prijs gewonnen met AZ in de voorgaande jaren", begint Smit na afloop in gesprek met Hans Kraaij Junior bij ESPN. "Wat er gezegd wordt, mogen ze blijven schrijven. Maar ik ben vandaag vooral blij dat we hebben gewonnen."

De afgelopen tijd schreef alles en iedereen over de 20-jarige Smit. Veel lof over zijn spel, waardoor hij zelfs werd gelinkt aan absolute topclubs als Real Madrid en FC Barcelona, maar er kwam ook veel kritiek. Vooral na zijn debuut in het Nederlands elftal. Dat deed wel iets met hem. "Ik lees ook allemaal dingen en ja daar heb ik geen invloed op. Ik moet goed spelen en dat probeer ik ook elke week, maar ik blijf gewoon doorgaan", toont Smit zich zeer volwassen.

"Ik krijg ook mee dat mensen positief zijn. Dat geeft vertrouwen en daar ben ik blij mee", vervolgt de middenvelder uit Heiloo. "Kritiek is er altijd en mensen hebben altijd een mening. Die is goed of slecht. Maar ik heb er niet al te veel last van."

Tijd voor feest

Nu is het voor Smit en zijn teamgenoten tijd om een groot feestje te vieren. En of Smit wel eens een drankje drinkt? "Jawel, daar houd ik wel van", grapt Smit tegen Kraaij. "Op zijn tijd, maar vandaag mag het wel denk ik. Het is voor mij ook de eerste keer dus ben benieuwd hoe het gaat zijn. Dit is geweldig voor iedereen. De supporters, Max (Huiberts, red.), Clasie, dat soort jongens", besluit Smit, met zijn kenmerkende big smile.