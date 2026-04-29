Voor de meeste Oranje-fans wordt het WK 2026 een verre reis. Voor Daniel Oordt voelt het bijna als een thuiswedstrijd. De Nederlander, die sinds 2015 élke wedstrijd van het Nederlands elftal bijwoonde, woont namelijk in de Verenigde Staten. Hij vertelt Nederlanders echter graag alles over Kansas City, waar Oranje tijdens de groepsfase zijn uitvalsbasis heeft.

Oordt is een van de meest fanatieke supporters van het Nederlands elftal en mist zelden een wedstrijd van Oranje. Dat hij tegenwoordig in de Verenigde Staten woont, maakt het WK van 2026 extra bijzonder. Zeker omdat het toernooi juist in de VS, Mexico en Canada wordt georganiseerd. "Ik ben bij elke wedstrijd van het Nederlands elftal geweest sinds de uitwedstrijd in Kazachstan in 2015", vertelt Oordt.

'Fans worden met open armen ontvangen'

Volgens de Nederlander in de Verenigde Staten hoeven Oranje-fans zich geen zorgen te maken over de ontvangst in Kansas City. "De mensen hier in Kansas staan bekend als midwestern, maar ze zijn juist héél vriendelijk en open. Ze willen je alles van Kansas laten zien", zegt Oordt. "Als het Oranje-legioen hier straks naartoe komt, dan zullen ze met open armen verwelkomd worden in de stad."

En wie denkt dat Kansas City een saaie bestemming is, heeft het volgens hem mis. "Voor veel Nederlandse mensen zal dit een geweldige ervaring worden. Kansas is misschien niet zo bekend, maar je hebt hier van alles. Het is een echte feeststad. Dus als je een feestje wilt vieren, dan moet je zeker in Kansas City zijn."

Barbeque-hoofdstad

Naast het voetbal en de feesten is er volgens de fan nog een belangrijke reden om naar Kansas City te komen: het eten. "Dat is hier natuurlijk heerlijk. Ze staan hier beroemd om de Kansas City barbecue, dat veel beter is dan in Texas", deelt Oordt lachend een sneer uit. "Het wordt hier één groot feest."

Oranje-bus al onderweg

De afgelopen jaren heeft het Oranje-legioen behoorlijk veel indruk gemaakt, weet ook Oordt. "De bekende oranjebus is nu al op de boot naar Galveston en zal hier arriveren over een paar weken", legt hij uit. "Die bus leidt straks de mars van Nederlandse fans door de stad", zegt Oordt vol enthousiasme.

Volgens hem kan Kansas City zich alvast opmaken voor een oranje-invasie. "We verwachten duizenden Nederlandse fans hier. En met onze oranjemars én muziek, naar links, naar rechts... Dat wordt een groot spektakel. Jaren later praten mensen nog steeds over het moment dat Nederlanders hun stad overnamen. Ik denk dat de mensen hier iets gaan zien wat ze nog nooit hebben gezien", besluit Oordt.

Oranje op het WK

Het WK voetbal van 2026 vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase tegen Japan (14 juni), Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).