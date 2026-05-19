De naam van Ajax-spits Wout Weghorst is onlosmakelijk verbonden aan FC Twente. De Oranje-international wordt al jaren gelinkt aan een terugkeer naar zijn geboortegrond, maar koos twee jaar geleden voor een dienstverband bij Ajax. Deze zomer gaat Weghorst mogelijk alsnog zijn 'droomtransfer' maken, bevestigt Jan Streuer. "Je wil ook wel een keer weten wat het wordt", zegt de vertrekkend directeur van FC Twente.

"Ik heb het eigenlijk altijd gezegd en ik heb ook nog één droom: voor FC Twente spelen", vertelde een openhartige Weghorst twee jaar geleden tegen ViaPlay. De spits leek dicht bij een overstap naar zijn droomclub, maar uiteindelijk meldde Ajax zich. Die kans liet hij niet liggen, waarna hij zijn handtekening zette in Amsterdam. Sindsdien is de liefde vanuit Enschede bekoeld: bij zijn terugkeer in de Grolsch Veste wordt Weghorst steevast uitgefloten.

'Wordt gewerkt aan een transfer'

Toch weerhoudt dat Erik ten Hag en Jan Streuer er niet van om zich in te spannen voor zijn komst. "Ik vind Wout een aantrekkelijke speler voor Twente." Weghorst loopt uit zijn contract loopt bij Ajax, waardoor hij transfervrij kan worden overgenomen. "De interesse van Twente voor Wout is er, dat is geen geheim. Er wordt aan gewerkt", aldus Streuer in gesprek met Voetbal International, die hoopt op snelle duidelijkheid. "Je wil ook wel een keer weten wat het wordt, maar dat is vanaf nu aan Erik (ten Hag, red.)."

De Oranje-international, geboren op slechts vijftien kilometer van de Grolsch Veste, beleefde een teleurstellend seizoen. Ajax eindigde als vijfde, terwijl Weghorst zelf na de winterstop slechts twee keer tot scoren kwam. Toch twijfelt Streuer er niet aan dat de spits bij FC Twente weer kan opbloeien. "Dat ligt ook aan wat er om hem heen gebeurt. Als een team goed speelt, wordt het voor een aanvaller een stuk makkelijker. Bij hem is het veel erin-en-eruit geweest. Dit seizoen was voor hem moeilijk", analyseert Streuer. Uiteindelijk kwam de 33-jarige spits tot acht goals en vier assists.

