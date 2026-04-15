Kerstin Casparij miste door een blessure dinsdag het duel van de Oranje Leeuwinnen tegen Frankrijk, maar buiten de lijnen gaat het een stuk beter met de voetbalster. De verdedigster is gelukkig in de liefde met haar vriendin en samen speelden ze zelfs de hoofdrol in een campagne van dating-app Tinder. Casparij onthulde afgelopen week dat ze daar een hoop positieve reacties op heeft gekregen en daar komen er nog twee bij.

Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl namelijk lovend over de rol van de Oranje Leeuwin. Ze speelde afgelopen jaar de hoofdrol in een reclamespotje van Tinder. Die ging vervolgens viral en dus kreeg Casparij daar een heleboel reacties op.

Het merendeel was positief en daar sluiten de twee hockeysters zich bij aan. "Best een leuke commercial om te zien", vindt ook Van As als het gaat om de campagne voor de datingapp, waarvan Casparij met haar vriendin het gezicht waren. "Die hebben elkaar dus ook echt ontmoet via het swipen van Tinder", vertelt Van As ze over de Oranje Leeuwin en haar geliefde.

De oud-hockeyster geeft toe dat ze daar af en toe weleens sceptisch over is geweest: "We kennen natuurlijk wel meer mensen die elkaar hebben ontmoet via Tinder. En dan denk je toch van tevoren: het kan toch niet dat je daar gewoon je partner ontmoet waarmee je misschien wel kinderen krijgt of mee gaat trouwen."

'Goed dat ze dat doet'

Casparij lijkt het tegendeel te bewijzen en Van As vindt het mooi om te zien dat ze daar geen geheim van maakt: "Het is best wel grappig dat ze dat zo laten zien, er zo open over zijn en de wereld mee laten genieten."

Haar kompaan vult aan dat Casparij zich ook inzet voor de LHBTI-gemeenschap. "Deze campagne was een hele logische match, waarmee ze dus ook veel mensen heeft geïnspireerd. Ook heeft ze veel positieve reacties gekregen van mensen die het stoer van haar vinden. Dat is alleen maar leuk denk ik."

Casparij mist interland met Frankrijk

Binnen de lijnen was er deze week wel vervelend nieuws voor Casparij, want door een blessure kon ze niet meedoen in het WK-kwalificatieduel tegen Frankrijk. Zonder de voetbalster wist Oranje toch te stunten tegen het topland en daardoor ligt de ploeg van bondscoach Arjan Veurink op koers voor een WK-ticket.

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam.