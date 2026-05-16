Een clubicoon gaat PSV verlaten. Voormalig speler Ibrahim Afellay (40) is momenteel nog assistent-trainer van hoofdtrainer Peter Bosz, maar na dit seizoen stapt hij op.

Afellay trad begin dit jaar aan als vervanger van André Ooijer, maar kiest ervoor om vanaf komende zomer "een ander pad te gaan bewandelen", meldt landskampioen PSV.

Als voetballer stootte Afellay vanuit de jeugdopleiding bij PSV door naar het betaald voetbal. Hij speelde in twee periodes tweehonderd keer in het shirt van de Eindhovense club. De 53-voudig international kwam in het verleden naast PSV ook uit voor FC Barcelona, Olympiakos, Schalke 04 en Stoke City.

Tot ziens

"Vooropgesteld is dit geen vaarwel, maar een tot ziens", zo begint Afellay op de clubkanalen.

"Na een aantal goede gesprekken met de directie en Peter Bosz ben ik deze uitdaging begin dit jaar met veel energie en enthousiasme aangegaan, maar de praktijk is anders gebleken dan wat ik me ervan had voorgesteld. Ik had bijvoorbeeld graag vaker onderdelen van trainingsvormen willen leiden en meer mijn stempel willen drukken. Daar hebben we gesprekken over gevoerd. Daarin verschillen we van mening en dat is helemaal prima, dat soort dingen gebeuren in het leven. Niets meer, niets minder."

Andere gedachten

Hij vervolgt: "De club heeft mij ook diverse keren op andere gedachten proberen te brengen en dat waardeer ik zeer, maar ik ben toch bij mijn aanvankelijke keuze gebleven. Ik wil benadrukken dat we in goede harmonie uit elkaar gaan en dat ik ook veel heb mogen opsteken van Peters werkwijze. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen maanden. PSV is en blijft mijn club."

WK 2026

Bij het WK 2026 is Afellay een van de analisten bij de NOS. De omroep neemt dit WK, mede vanwege de kosten, geen analisten mee naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De analisten schuiven aan bij het avondprogramma dat dagelijks vanuit Hilversum wordt gemaakt met Jeroen Stomphorst en Gert van 't Hof als presentatoren. De elf analisten zijn Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler, Imke Courtois, Kenneth Perez, Bart Vriends, Guus Hiddink en Youri Mulder.

