Quinten Timber had zijn hart op de tong liggen afgelopen zondag, na de derbynederlaag van Feyenoord in eigen huis tegen Sparta Rotterdam (3-4). De middenvelder werd door trainer Robin van Persie niet opgesteld, waarna het in de kleedkamer onvriendelijk zou zijn geweest. Timber doet nu zijn zegje over dat pikante verhaal.

Zondag na de wedstrijd greep Timber de kans om voor de camera van ESPN te verschijnen, terwijl dat niet door Feyenoord was gecommuniceerd. De 24-jarige middenvelder begon tegen Sparta op de bank omdat Van Persie vond dat de motivatie ontbrak. Dat de trainer dat vooraf zei in een interview, zat bij Timber niet lekker. "Het lijkt wel een poppenkast zo, dat ik niets doe", sprak Timber onder meer.

Hoofd tegen hoofd

Het Algemeen Dagblad beweerde dat Timber voor die onthullende woorden hoofd tegen hoofd zou hebben gestaan met Van Persie. Dat ontkracht de naar Olympique Marseille vertrekkende middenvelder zelf. "Er is natuurlijk wel het een en ander gezegd. Maar wat in de kleedkamer gebeurt blijft in de kleedkamer. Hoofd tegen hoofd is niet gebeurd", zei hij bij ESPN.

Timber trekt deze week na drieënhalf jaar Feyenoord de deur achter zich dicht. In die periode werd hij kampioen, won hij de beker en pakte hij de Johan Cruijff Schaal. "Ik kan Feyenoord met een goed gevoel verlaten, omdat ik een hele mooie periode heb gehad. Ik heb drie prijzen mogen winnen, heb fantastische wedstrijden mogen meemaken, ook in de Champions League. Ik ben heel dankbaar, dat doet ook wel wat met me", erkent Timber, die woensdag afscheid nam van iedereen binnen de club.

Ups en downs

Het laatste half jaar was niet altijd even leuk voor Timber, die onder meer zijn aanvoerdersband afgepakt zag worden door Van Persie. "Er zijn veel dingen gebeurd. Ik heb het alsnog naar mijn zin gehad het afgelopen half jaar", verzekert hij. "Het is geen moeizame samenwerking geworden met de coach, zo zou ik het niet noemen."

Hij omschrijft de ruzie van zondag 'niet als het allerleukste moment' van zijn periode bij Feyenoord. "Maar het hoort er ook weer bij. Daar moet ik van leren. Ik heb de trainer ook gesproken, dat was een goed gesprek. We wensten elkaar oprecht het beste toe in het verdere verloop van onze carrières."

