Met het kampioenschap van PSV Vrouwen heeft Shanice van de Sanden (33) wederom een titel aan haar grootse palmares toegevoegd. Al eerder won ze met FC Twente viermaal de competitie en was ze met Lyon driemaal de beste van Europa. 'Ik kwam naar Nederland om prijzen te pakken.'

De voetbalsters van PSV Vrouwen hebben vrijdagavond geschiedenis geschreven door voor het eerst landskampioen te worden. In de voorlaatste speelronde van de Vrouwen Eredivisie won de ploeg van trainer Roeland ten Berge met 2-0 van ADO Den Haag Vrouwen.

Dankzij die overwinning is PSV niet meer te achterhalen door Ajax Vrouwen, dat met 3-1 van AZ Vrouwen won, en FC Twente Vrouwen, dat met 3-0 te sterk was voor NAC Breda Vrouwen. De doelpunten in Eindhoven kwamen op naam van Riola Xhemaili en Fenna Kalma.

Shanice van de Sanden

In gesprek met Sportnieuws.nl geeft Van de Sanden aan dat ze met plezier de grote regelaar van de ploeg is. "Ik praat veel, ik hou van mensen neerzetten. Als ik erin kom, dan kan je dat wel van mij verwachten", zegt ze. "Deze prijs is belangrijk. Ik kwam naar Nederland om prijzen te pakken. Ik ben hier net een half jaar. Meiden zoals Renate Jansen stoppen, die gun je gewoon een kampioenschap. Dit betekent heel veel voor mji."

Jansen neemt na dit seizoen afscheid en PSV gaat haar zeker missen, aldus Van de Sanden. "Ze is een leider in de kleedkamer en op het veld. Ze komt erin en maakt goals en geeft assists. Ik gun dit haar van harte. We lachen ontzettend veel samen. Ik vroeg nog of ze wilde blijven, maar ze zei: 'Nee, Sjaan, ik ga stoppen'. Ze is fenomenaal."

Invalbeurten

Van de Sanden was ondanks haar staat van dienst geen basisspeelster bij PSV Vrouwen. Dat ze vooral invalbeurten had, doet er nu met de landstitel op zak niet meer zoveel toe. "Nee joh, laat lekker gaan", zegt ze.

"Ik ben halverwege het seizoen gekomen. Die meiden hadden al een connectie met elkaar op het veld. Ik heb laten zien dat ik er klaar voor ben. We hebben nog een mooie bekerfinale op komst. Volgend seizoen hoop ik meer te spelen."

Drankjes

Net als bij Renate Jansen het geval is kijkt Van de Sanden uit naar het feest dat losbarst rondom PSV Vrouwen. "Met mij kan je wel een feestje bouwen. Als er een drankje is en muziek, dan is het helemaal top. Zonder drank ben ik ook gezellig hoor, als er maar drank is. Welke drank? Dat maakt me niks uit. Als het een biertje is of champagne of wijn. Ik zag net Flügel staan. Dat dronk ik toen ik 16 was maar dat ga ik zo gewoon weer doen."

Verloofd

Van de Sanden is eind vorig jaar verloofd met haar vriendin Tatjana Jempormiasse. Op Instagram liet ze zien hoe Van de Sanden haar partner ten huwelijk vroeg. "Engaged to my forever", luidt het bijschrift. Het stel krijgt veel felicitaties van (oud-)collega-voetballers zoals Daphne van Domselaar, Caitlin Dijkstra en Lieke Martens.

Van de Sanden is sinds 2020 samen met Jempormiasse. Het stel kreeg in 2023 een dochtertje, Haló Blu. In september maakte het koppel bekend in verwachting te zijn van hun tweede kindje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover