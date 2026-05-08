Groot feest bij PSV Vrouwen, want de in 2012 opgerichte club is vijdag voor het eerst landskampioen geworden. De Eindhovense club versloeg vrijdag ADO Den Haag met 2-0 en is in de Vrouwen Eredivisie niet meer in te halen.

De ploeg van trainer Roeland ten Berge heeft genoeg afstand genomen van nummer 2 Ajax, dat met 3-1 van AZ won, en nummer 3 FC Twente, dat NAC Breda met 3-0 versloeg. De doelpuntenmakers in Eindhoven waren Riola Xhemaili en Fenna Kalma.

Renate Jansen

Voor de afscheid nemende Renate Jansen (35) is het de zevende landstitel in de Vrouwen Eredivisie, geen speelster deed haar dat na. Jansen won de titel vijf keer met FC Twente en één keer met ADO Den Haag, in 2012 met Sarina Wiegman als trainer.

In gesprek met Sportnieuws.nl toont Jansen haar ongeloof over alweer een landstitel. Of ze het al kan geloven? "Ja, nee, ja, nee", zo twijfelt ze. "Ik denk dat als ik mezelf straks even knijp, denk van: 'Wat hebben we meegemaakt?' Een heel seizoen knok je hiervoor. Dan dit moment, dat is geweldig."

Zenuwachtig

Zenuwachtig was ze niet voor de kampioenswedstrijd, daarvoor had ze te veel vertrouwen in haar ploeg. Wel vond ze de aftraptijd van 20.00 uur een tikje laat. "Ik had zoiets van: laat maar komen. Ik was er gewoon klaar voor." Tranen vloeiden er niet bij de routinier. "Ik ben gewoon heel gelukkig en heel trots op iedereen, en that's it. Dit is heel bijzonder, dat ik in mijn laatste seizoen als kampioen mag afsluiten. Deze titel staat hoog in het rijtje."

Bij de mannen werd PSV eveneens landskampioen en die titel werd groots gevierd in Eindhoven. Iedereen in de rest van Nederland kon zien dat de Eindhovenaren ook kampioen feestje bouwen zijn. Jansen kijkt uit naar hun viering. "Eerst een goede bodem leggen", zegt ze veelbelovend. "Daarna lekker van alles genieten, het in je opnemen en dan zien we het morgen wel weer. Ik lust eigenlijk alles, maar bier vind ik heerlijk."

Afscheid

Wat ze gaat missen aan het bestaan als profspeelster is "de kleedkamer, het gesprek met de meiden" en de druk van het presteren. "Elke week shinen op het veld en uitendelijk natuurlijk ook dit."

