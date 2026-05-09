De carrière van RKC Waalwijk-spits Michiel Kramer zit erop. De cultheld speelde zaterdagmiddag zijn laatste wedstrijd in het shirt van RKC, op bezoek bij Willem II. Zijn afscheidsduel eindigde in een gelijkspel, waardoor de Waalwijkers zijn uitgeschakeld in de play-offs om Eredivisie-voetbal.

Kramer maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen zou hangen. Zaterdagmiddag kwam er daadwerkelijk een einde aan zijn loopbaan. De spits speelde met RKC in de return van de play-offs met 1-1 gelijk tegen Willem II, nadat het heenduel met 0-1 was verloren. Daarmee zit het seizoen erop voor de Waalwijkers én is Kramer uitgevoetbald.

Besef

Na het laatste fluitsignaal drong het besef door bij Kramer. De spits hield het niet droog terwijl meerdere teamgenoten hem omhelsden. Toen hij vervolgens naar het uitvak liep om de RKC-fans te bedanken, kreeg hij een fluitconcert van het thuispubliek over zich heen. Het gefluit stopte gelukkig na niet al te lang.

"Er gaat zoveel door je heen. Uiteindelijk is het gewoon einde carrière. Dat besef komt dan gewoon binnen", zo verklaarde Kramer na afloop tegenover de microfoon van ESPN. Wat hij dan beseft? "Eigenlijk van alles. Ik had dit niet verwacht. Ik werd een beetje overvallen door de emoties moet ik eerlijk zeggen."

Terugkijken op iets moois

Kramer vervolgde: "En ja, het is gewoon klaar man. Dat is prima, daar niet van. Ik schaam mij helemaal niet voor de tranen want uiteindelijk is het iets waar ik ontzettend trots op ben en waar ik ontzettend mooi op terugkijk."

"Ik had het heel graag nog met twee weken willen verlengen", zo doelde Kramer op het einde van de play-offs. "Maar als ik zo kort na de wedstrijd relativeer en kijk waar ik vandaan ben gekomen, dan kan ik niet meer dan trots zijn. Op mijn ouders, mijn zus", zo verklaarde de cultheld terwijl hij het weer niet droog kon houden. Hij veegde zijn tranen weg, en besloot door iedereen nogmaals te bedanken, om even later zijn weg te maken naar de kleedkamer.

18 seizoenen

Kramer stopt met voetballen na 18 seizoenen. Hij debuteerde op 30 november 2008 namens NAC Breda in een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Waarmee een droom voor hem uitkwam. "Als 5-jarig jongetje droomde ik maar van één ding: profvoetballer worden", vertelde hij in de video waarin hij zijn afscheid aankondigde.

Via NAC en FC Volendam kwam hij bij ADO Den Haag terecht, waar hij veel bekendheid kreeg. Het resulteerde zelfs in een stap naar Feyenoord, zijn droomclub. Daar werd een andere droom verwezenlijkt. "Het spelen voor duizenden mensen, het scoren van het winnende doelpunt, prijzen pakken, herinneringen maken voor het leven. Daar droomde ik van. Dat wilde ik", klinkt het in het mooie afscheidsfilmpje. Hij werd met Feyenoord in 2017 landskampioen en bleef verbonden aan de club tot eind januari 2018.

Daarna ging zijn carrière verder bij Sparta, Maccabi Haifa, FC Utrecht, ADO Den Haag en uiteindelijk RKC.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover