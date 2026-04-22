Wout Weghorst wordt is bij veel Nederlanders niet heel erg geliefd. De spits van Ajax komt vaak in het nieuws met bijzondere fratsen, en steekt zijn emoties nooit onder stoelen of banken. Maar dat Weghorst ook een hele andere kant heeft, wordt duidelijk bij een ontroerende video.

Het gaat dit seizoen nog niet heel erg goed met Wout Weghorst. Bij een zwalkend Ajax heeft de boomlange spits moeite met het vinden van het net. Hij komt met slechts zeven treffers in de Eredivisie dan ook maar mondjesmaat aan scoren toe. Daardoor zien we Weghorst te pas en te onpas zeer ontevreden. Hij kan zijn emoties nou eenmaal niet goed verbergen.

Indrukwekkende ontmoeting

De laatste weken is het immers steevast raak als Weghorst wordt gewisseld. Met veel bombarie en een gezicht op onweer vertrekt hij dan naar de kleedkamer. Tel daar nog eens zijn opmerkelijke acties bij op, en veel Nederlanders zijn niet zo'n fan van hem. Maar dat je als voetballer ook op een indrukwekkende manier een voorbeeld kan zijn, bewijst Weghorst tijdens een bezoek aan een bijzondere fan. Het levert vertederende beelden op.

Op de officiële kanalen van zijn club Ajax is een video gedeeld waarin Weghorst op bezoek gaat in het Emma kinderziekenhuis. Net als de rest van zowel de mannen als vrouwen van Ajax gaan ze daar jaarlijks langs. Daar heeft de spits een indrukwekkende ontmoeting met grote fan Isabella. "In het ziekenhuis zie ik het stadion. Daar hoop ik jou een wedstrijd te zien spelen", schrijft de kleine supporter aan idool Weghorst. De international van het Nederlands elftal kan uiteraard niks anders doen dan haar op een mooie manier te verrassen.

'Droom die uitkomt'

"Ik heb een leuk shirtje voor je. Als je dat leuk vindt", vertelt de 33-jarige aanvaller uit Borne, die het niet kan laten om ook een grapje uit te halen met zijn fan. "Wel met mijn naam erop. Als je dat niet wil dan hebben we een probleem", aldus Weghorst met een knipoog.

Met de kleine geste heeft Weghorst in ieder geval de dag van Isabella helemaal gemaakt. "Heel leuk. Een droom die uitkomt", vertelt de Ajax-fan daarover. Vervolgens hebben de twee ook nog een balletje getrapt met het zusje van Isabella, waarna de droomdag er opzit. Weghorst laat zich in ieder geval eens van een mooie kant zien, en toont aan dat je als topsporter ook je voorbeeldfunctie kan gebruiken om andere mensen een lach te bezorgen.