Vitesse is door een 0-0-gelijkspel tegen MVV Maastricht de leiding kwijtgeraakt in de stand van de vierde periode. Maar aanvoerder Alexander Büttner is hoe dan ook trots op de ploeg. "Er zijn dagen geweest dat we met vier spelers trainden, met de lampen uit."

De club uit Arnhem is na het gelijkspel tegen Maastricht nog lang niet zeker van een plek in de nacompetitie, waarin promotie naar de Eredivisie mogelijk is. Er is nog één speelronde te gaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Willem II nam de leiding in de vierde periode over door met 3-0 te winnen van Jong AZ. Kampioen ADO Den Haag passeerde Vitesse ook in de stand door een ruime overwinning van 5-1 op RKC Waalwijk. Cambuur, dat al zeker is van promotie naar de Eredivisie, leed een nederlaag van 3-1 tegen De Graafschap.

Trots

Büttner is hoe dan ook trots op Vitesse. "Kijk waar we staan. We zijn aan het vechten voor de vierde periode. Als je dat zeven maanden geleden had gezegd, dan had iedereen ons uitgelachen", zei Büttner na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Ik ben supertrots op het team, de staf, alle mensen bij de club en de supporters. Ze zijn fantastisch."

Vitesse dreigde eerder dit seizoen door financiële sores zijn proflicentie kwijt te raken, maar de rechter greep in en oordeelde dat de club mocht blijven doorvoetballen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rüdiger Rehm kreeg wel 12 punten aftrek. "Er zijn dagen geweest dat we met vier spelers trainden, met de lampen uit. Maar we deden het wel", aldus Büttner.

Vitesse was de hele wedstrijd dominant tegen MVV, maar de ploeg van trainer Rüdiger Rehm kreeg het niet voor elkaar in het volle GelreDome te scoren. Vitesse moet bij de bovenste twee plekken in de vierde periode eindigen om zich te plaatsen voor de play-offs.

ADO Den Haag

ADO liep met zijn 28e zege van dit seizoen verder uit op Cambuur. Het verschil is 11 punten. Bryan Fiabema scoorde twee keer voor de Haagse club tegen RKC. Diogo Tomas, Steven van der Sloot en Jesse Bal scoorden ook voor de kampioen van de eerste divisie, die na afloop van de wedstrijd de kampioensschaal kreeg uitgereikt.

Romano Postema onderscheidde zich bij FC Emmen, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Roda JC. Postema kwam op 24 treffers en lijkt daarmee de topscorer van de eerste divisie van dit seizoen te worden.