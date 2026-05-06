Marco van Basten reikte met het Nederlands elftal ooit tot grote hoogtes. Toch is het voetbalicoon niet al te erg onder de indruk van de huidige staat van Oranje. Nu baart hij opzien met een opmerkelijke ontboezeming. Zijn eigen land hoeft niet op al te veel support van hem te rekenen tijdens het WK voetbal.

Marco van Basten was de afgelopen tijd amper te zien als voetbalanalist bij Ziggo, in verband met de gezondheid van zijn vrouw. Maar inmiddels heeft San Marco weer van zich laten horen in de Italiaanse media. Daar kwam hij echter met enkele opvallende uitspraken over zowel Italië als het Nederlands elftal.

'Dat is jammer'

Vanwege het uitgeven van een nieuw boek over AC Milan, met daarin ook een rol voor Van Basten, sprak hij met de Italiaanse pers. Zo neemt hij onder meer de dramatische staat van het Italiaanse voetbal onder de loep. "Er zijn momenteel veel buitenlandse eigenaren in Italië die niets te maken hebben met de geschiedenis van de clubs, noch zijn ze erin geïnteresseerd. Dat is jammer", begint hij zijn relaas bij Sportmediaset.

"Het is erg belangrijk om het Italiaanse voetbal weer in Italiaanse handen te krijgen. Alleen dan kunnen ze terugkeren naar de top van Europa", vervolgt de 61-jarige Van Basten, die ook kritiek heeft op zijn oude club AC Milan. "Ze zijn niet meer wat ze ooit waren. Maar ik blijf ze volgen en hoop dat ze snel herstellen. Nu domineert Inter en dat bevalt me totaal niet."

Nederlands elftal

Ook de nationale ploeg van Italië, Azzurri, moet het ontgelden. "Daar ontbreken nu de sterren. Italië heeft altijd een geweldige keeper, een geweldige verdediger, een geweldige middenvelder en een geweldige spits gehad. Tegenwoordig zie je ze nauwelijks meer en dat is vreemd." Maar op het eind baart hij pas echt opzien, met een opmerking over het Nederlands elftal.

"Ik ben fan van het Nederlands elftal, maar ik verwacht er niks van", licht hij daarover toe. "Dus ik zal het Brazilië van Carlo Ancelotti aanmoedigen op het WK." Eerder gaf Van Basten bij Ziggo Sport ook al aan te verwachten dat bondscoach Ronald Koeman en zijn ploeg niet al te ver zullen komen op het WK. Daarom kiest hij ervoor om goede vriend Ancelotti te steunen.

