Voormalig international Jonathan de Guzman hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Dat heeft zijn club Sparta Rotterdam maandag bekend gemaakt. Wel ligt er voor de ervaren middenvelder een nieuwe rol binen de club te wachten.

Voor 1 april moeten alle profclubs in Nederland de aflopende contracten formeel opzeggen of verlengen. Dat gaat meestal per brief. Het opzeggen van een verbintenis betekent overigens niet altijd dat er voor een speler geen toekomst is, daar er tot het einde van het seizoen nog rond de tafel kan worden gezeten.

Nieuwe functie

Maar voor Jonathan de Guzman houdt het na dit seizoen wel definitief op. Zijn club Sparta Rotterdam meldde op maandag dat zijn aflopende verbintenis niet wordt verlengd. Wel blijft de in Canada geboren voetballer actief op Het Kasteel. " De Guzmán zal na dit seizoen de overstap gaan maken naar het trainerschap", meldt de club op haar eigen website.

Loopbaan De Guzman

De Guzman kwam op zijn twaalfde bij Feyenoord terecht en kende uiteindelijk een zeer verdienstelijke carrière. In zijn loopbaan stond de 38-jarige middenvelder onder contract bij onder meer Real Mallorca, Villarreal, Swansea City, Napoli en Eintracht Frankfurt. Sinds de zomer van 2022 voetbalt De Guzman bij Sparta. Het betekende voor De Guzman een terugkeer naar Nederland na twaalf jaar. Nu zijn speeltijd steeds meer afneemt, is het tijd om te stoppen.

Nederlands elftal

De voetballer uit de buurt van Toronto kwam uiteindelijk tot veertien interlands voor het Nederlands elftal. Hij vertegenwoordigde Oranje onder meer in drie wedstrijden op het WK voetbal in 2014 in Brazilië, waaronder de troostfinale tegen het gastland. Ook nam De Guzman in 2008 deel aan de Olympische Spelen in Beijing met het Nederlands Olympisch Team.

Samenspelen met zoon

Eerder in dit seizoen kwam De Guzman nog voor een mooie situatie te staan. Zijn club Sparta haalde namelijk niemand minder dan zijn zoon Jaden op huurbasis van PSV naar Rotterdam. Ondanks dat vader en zoon niet samen in een officieel duel namens de Kasteelclub in actie zijn gekomen, hebben ze ongetwijfeld samen getraind. Nu is de cirkel van zijn carrière dus definitief rond voor De Guzman.