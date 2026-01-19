Sparta Rotterdam heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van een opvallende aanwinst. Met de komst van Jaden de Guzmán ontstaat op Het Kasteel de kans op een bijzonder verhaal, eentje die in het betaald voetbal zelden voorkomt.

De 19-jarige middenvelder maakt op huurbasis de overstap van PSV naar Sparta Rotterdam. In de overeenkomst is ook een optie tot koop opgenomen. De Guzmán zal in eerste instantie aansluiten bij Jong Sparta, maar krijgt daarmee wel de kans zich in Rotterdam verder te ontwikkelen.

Langgekoesterde wens in vervulling?

De overstap betekent meer dan alleen een nieuwe club voor de jonge middenvelder. Met zijn komst naar Het Kasteel gaat een langgekoesterde wens van vader en zoon in vervulling. Voormalig Oranje-international Jonathan de Guzmán maakt dit seizoen nog altijd deel uit van de A-selectie van Sparta Rotterdam, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij later dit seizoen samen speelminuten kunnen maken bij dezelfde club.

Jaden de Guzmán begon zijn voetbalopleiding in de jeugd van Feyenoord, maar maakte al op jonge leeftijd de overstap naar PSV. In Eindhoven doorliep hij de overige jeugdelftallen en zette hij zijn eerste stappen richting het profvoetbal.

Volgende stap in carrière

In oktober 2023 maakte De Guzmán zijn debuut in het betaald voetbal bij Jong PSV. De middenvelder mocht invallen in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Eindhoven. Dat duel bleef lange tijd zijn enige officiële optreden op dat niveau.

De afgelopen periode kende De Guzmán een lastige fase. Door een langdurige blessure en stevige concurrentie slaagde hij er niet in om een vaste plek te veroveren bij Jong PSV. Dit seizoen kwam hij voornamelijk uit voor PSV O19, waar hij weer minuten maakte en aan zijn herstel werkte. Bij Sparta hoopt de middenvelder, met zijn vader in de directe nabijheid, een volgende stap te kunnen zetten in zijn ontwikkeling.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.