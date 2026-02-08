De onrust rond Jutta Leerdam blijft zich uitbreiden op de Olympische Winterspelen in Milaan. Waar de discussie in Nederland al stevig werd gevoerd, springt nu ook de Duitse pers er opnieuw bovenop. Met grote woorden en een scherpe toon zet Bild de Nederlandse topschaatsster weer centraal in een rel die volgens de krant een nieuw hoofdstuk heeft gekregen.

Volgens Bild is de situatie rond Leerdam inmiddels 'geëscaleerd'. De Duitse tabloid schrijft dat de ophef rondom haar reis per privéjet 'slechts het begin' was en dat er nu sprake is van 'een nieuw schandaal'. Daarbij richt het de pijlen vooral op haar omgang met de Nederlandse pers. Na een trainingsloop op de 1000 meter stond een persmoment gepland, maar volgens de krant werden journalisten eerst aan het lijntje gehouden, waarna Leerdam uiteindelijk 'helemaal niet meer verscheen'.

Jutta Leerdam middelpunt van rel

De tabloid benadrukt dat Leerdam er bewust voor koos om alleen met de NOS te spreken. De overige Nederlandse media kregen volgens de krant eerst te horen dat het interview werd uitgesteld, om later definitief nul op het rekest te krijgen. De tabloid spreekt van een 'slimme, maar controversiële zet' en stelt dat de Nederlandse pers daarmee doelbewust buitenspel werd gezeet.

In het enige interview dat Leerdam wél gaf, lichtte ze haar keuze toe. "Ik bleef liever een beetje in mijn eigen bubbel en bereidde me voor op de wedstrijd", verklaarde ze. "Dan hoef ik er niet per se veel over te praten." Volgens Leerdam deelt ze via sociale media al veel over hoe het met haar gaat. "Ik praat daar ook over hoe het met me gaat, dus ik heb niet het gevoel dat ik dat ook op andere plekken hoef te doen."

'Olympische koningin'

Juist die uitleg wordt door Bild kritisch gefileerd. De krant stelt dat Leerdam enerzijds zeer zichtbaar is op Instagram, maar anderzijds de traditionele media mijdt op een moment dat de aandacht groot is. Dat contrast noemt het Duitse medium 'opvallend' en het zou volgens hen bijdragen aan de groeiende irritatie in Nederland.

Leerdam zelf blijft vooralsnog bij haar planning. Ze is van plan pas na haar 1000 meter-race van maandag weer met andere media te spreken, iets wat formeel binnen de regels valt. Volgens Bild is de schade echter al aangericht. De rel rond de topschaatsster leeft en de 'olympische koningin' staat volop in de schijnwerpers voordat ze ook maar een meter op het ijs heeft geschaatst.

Jutta Leerdam heeft doel voor ogen

Voor Leerdam begint het olympische toernooi maandag met haar geliefde 1000 meter. Vier jaar geleden won ze op die afstand de zilveren plek en tevens haar tot dusverre enige olympische medaille. Daar moet maandag dus verandering in komen. Vervolgens komt Leerdam zondag voor het laatst in actie op de 500 meter.

