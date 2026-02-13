Het was vrijdag niet helemaal de dag van langlaufer John Steel Hagenbuch. De Amerikaanse skiër koos er opmerkelijk genoeg voor om geen shirt onder zijn hesje te dragen, als enige van alle deelnemers. Tot overmaat van ramp skiede hij na de start ook meteen de verkeerde kant op.

Dat de echte winterse temperaturen tijdens de Spelen nog niet echt aanwezig zijn, is al langer bekend. In Tesero, waar het langlaufen tijdens deze editie plaatsvindt, loopt het kwik overdag zelfs op tot een graad of vijf à zes. Reden genoeg voor de Amerikaanse langlaufer John Steel Hagenbuch om geen shirt aan te trekken onder zijn hesje. Iets wat doorgaans ongezien is in de sport.

Verkeerde kant

Of de Amerikaan door de kou was bevangen of niet, vrijwel meteen na de start ging het voor hem mis. Met blote armen en schouders skiede Hagenbuch direct na het begin de verkeerde kant op tijdens de 10 kilometer vrije stijl. Terwijl alle atleten de ene kant op gingen, skiede de Amerikaan de verkeerde richting op. Het leidde tot verbazing bij diverse commentatoren, die zich afvroegen waar hij heen ging.

Al vrij snel had Hagenbuch het door. Wel is het nog onduidelijk of hij het zelf realiseerde, ofdat een alerte toeschouwer hem erop wees. Met een snelle halve draai, en een gefrustreerd en schuddend hoofd, vervolgde de atleet uit San Francisco zijn olympische race.

Op achterstand

Door de opgelopen achterstand en extra verspilde energie lukte het de 24-jarige skiër niet meer om echt nog mee te doen in de wedstrijd. Uiteindelijk haalde Hagenbuch wel nog ongeveer driekwart van het deelnemersveld in en eindigde hij als veertiende in 21:41.10.

Record

Het mag geen verrassing heten dat ook dit langlaufonderdeel een prooi werd voor alleskunner Johanes Hoefslot Klaebo. De Noorse legende won daarmee zijn achtste gouden medaille op de Olympische Spelen en zijn derde van dit jaar. Wel was het voor het eerst dat Klaebo op de 10 kilometer de beste was. Daarmee is zijn droom op een historische zesmaal goud nog altijd springlevend.



