De strijd om olympisch goud werd niet beslist door een laatste allesbeslissende sprong, maar door een sneeuwstorm. De Super Team-finale werd voortijdig stilgelegd en de tussenstand na twee rondes gold plots als einduitslag. Voor Duitsland veranderde een bijna zeker podium in een nachtmerrie.

Voor Oostenrijk pakte de chaos juist perfect uit. Jan Hörl en Stephan Embacher stonden na twee rondes al stevig aan de leiding. Toen de jury besloot de wedstrijd definitief af te breken vanwege de hevige sneeuwval, bleek hun voorsprong voldoende voor olympisch goud. Ze hoefden in de derde en beslissende ronde niet eens meer te springen.

Polen profiteerde eveneens van het abrupte einde en schoof door naar zilver. Noorwegen legde beslag op het brons. Voor landen als Slovenië en Japan, vooraf nog getipt als kanshebbers, viel er niets meer te repareren toen duidelijk werd dat er geen laatste sprongen meer zouden komen.

Sneeuwstorm doet Duitsland de das om

Voor Duitsland was de klap bijzonder pijnlijk. Philipp Raimund en Andreas Wellinger waren in de slotronde juist bezig aan een sterke serie. Raimund zette zelfs een uitstekende sprong neer in de derde ronde, maar die werd geschrapt toen de omstandigheden te gevaarlijk werden bevonden.

Het Duitse duo eindigde uiteindelijk als vierde, op slechts 0,3 punt van het brons. De frustratie was groot. "Het is gewoon vreselijk op dit moment", reageerde Wellinger na afloop. Volgens hem had Duitsland met de laatste sprong van Raimund op het podium gestaan. Het gloednieuwe Super Team-onderdeel, waarbij landen met twee in plaats van vier springers aantreden, kende zo een chaotisch olympisch debuut. Terwijl Oostenrijk feestviert met goud, blijft Duitsland in mineur achter.

Bizar verhaal houdt schansspringen in zijn greep

Alsof de chaos op de schans nog niet genoeg was, speelt er rondom het schansspringen nóg een opmerkelijk verhaal. De afgelopen dagen doken berichten op over vermeende intieme ingrepen bij atleten die mogelijk invloed zouden hebben op de aerodynamica van hun skipak. Volgens buitenlandse media zou een schansspringer een behandeling met hyaluronzuur hebben ondergaan, waardoor het pak op cruciale plekken anders zou vallen.

De internationale skifederatie FIS hanteert al jaren strikte regels rondom pakafmetingen, juist omdat minimale verschillen een groot effect kunnen hebben op sprong en vlucht. Atleten worden voorafgaand aan wedstrijden zelfs met 3D-scanners gecontroleerd om te garanderen dat hun uitrusting exact aan de voorschriften voldoet. Het onderstreept hoe klein de marges zijn in deze sport.