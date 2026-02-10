Suzanne Schulting heeft haar eerste olympische rit op de langebaan achter de rug. Bij de 1000 meter, gewonnen door Jutta Leerdam, kwam ze tot plek acht. Een voormalig topper in het shorttrack schrok van haar optreden.

Schulting stapte maandag na haar 1000 meter op de Olympische Spelen met een slecht gevoel van het ijs af. "Het was niet goed genoeg, daarom ben ik ontevreden", sprak de Friezin in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium.

Schulting was ingedeeld in de eerste rit en kwam tot een tijd van 1.15,46. Tot de dweilpauze halverwege de wedstrijd leidde ze daarmee. "Maar dit is ruimschoots niet genoeg. Ik wist dat als ik in de buurt van het podium had willen komen, ik in de 1.14 moest schaatsen. Dat lukte niet, mede door een missertje in de bocht. Daardoor verloor ik snelheid. Dat was funest."

'Ik herken haar bijna niet'

Viervoudig Nederlands shorttrackkampioen Cees Juffermans heeft nog strengere woorden in petto voor Schulting. In de schaatspodcast van de NOS zegt hij: "Ik kijk altijd met speciale belangstelling naar Schulting. En dan kijk ik met shorttrack-ogen naar schaatsen. Als ik vandaag heel eerlijk kijk, vond ik het technisch niet goed. Ik herken haar bijna niet."

"Haar kniehoeken zijn slecht, zelfs haar bochten zijn slecht. Het is heel agressief, dat ken ik natuurlijk wel van haar, maar er zitten geen momnenten bij dat haar klappen raak zijn." Gezien Schultings gebrek aan ritme in het shorttrack gaat het lastig worden om mee te doen om de medailles bij de 1500 meter, stellen de twee.

Jorien ter Mors

"Als zij ze raakt, is ze niet te houden", zo gaat hij verder. "Ik heb gedacht toen ze de overstap maakte, dat ze het ging maken op de langebaan. Ik herken eigenlijk Schulting niet. Kijk naar haar persoonlijk record op de 1000 meter. Dat was in de tijd dat ze onder Jeroen Otter trainde met de shorttrackploeg. Het is vergelijkbaar met Jorien ter Mors, die shorttrack als basis pakte en olympisch kampioen werd op de 1500 meter op de langebaan."

Mark Tuitert, olympisch kampioen op de 1500 meter in 2010, herkent het beeld dat Juffermans schetst. "Ze heeft het shorttracken echt losgelaten, terwijl dat de basis is om zo diep te zitten. Het is een beetje gegokt en toch wel verloren", meent Tuitert.