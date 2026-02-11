Op de Winterspelen heeft zich een opvallend incident voorgedaan bij het langlaufen. Twee Zuid-Koreaanse atleten werden op de klassieke sprint kort na de finish uit de uitslag geschrapt. Niet vanwege hun tijd of een fout op de piste, maar door wat er bij een materiaalcontrole werd aangetroffen onder hun ski’s.

Het gaat om Han Dasom en Eui-jin Lee. De FIS, de internationale federatie voor ski- en snowboarddisciplines, greep in na een controle in de speciale testzone bij de finish. Daar bleek dat het gebruikte materiaal niet voldeed aan de geldende regels. De resultaten van beide atleten werden daarop direct ongeldig verklaard.

Verboden middel

Uit de controle kwam naar voren dat hun ski’s sporen van fluor bevatten. Die stof werd jarenlang gebruikt om de glij-eigenschappen van ski’s te verbeteren, maar is sinds het seizoen 2023/2024 volledig verboden. Fluor vermindert wrijving en kan daarmee prestatievoordeel opleveren, maar is schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Daarom besloot de federatie enkele jaren geleden tot een streng verbod.

Opvallend is dat de atletes voorafgaand aan de sprint wel gewoon door de eerste controle kwamen. Ski’s worden echter zowel vóór als na de race getest. Pas bij de nacontrole bij de finish werd de verboden stof vastgesteld. Volgens officials is het uitgesloten dat fluor tijdens de wedstrijd per ongeluk op het materiaal terechtkomt.

Mannelijke teamgenoot niet bestraft

De Zuid-Koreaanse ski-associatie heeft vooralsnog geen officiële reactie gegeven op de diskwalificatie. Een mannelijke teamgenoot van het land werd niet bestraft en mocht zijn resultaat behouden. De sprint zelf werd uiteindelijk gewonnen door de Zweedse Jonna Sundling, die daarmee opnieuw haar status als sprintkanon onderstreepte. Het podium werd verder gecompleteerd door haar landgenote Linn Svahn en een concurrent uit Duitsland, terwijl het incident met de Koreaanse atletes nog lang onderwerp van gesprek bleef.

Opvallende bekentenis

Het was dinsdag overigens niet het enige opvallende nieuws op de latten. Even later zorgde ook biatleet Sturla Holm Lægreid voor verbazing op de Winterspelen. De Noor pakte brons op de 20 kilometer individueel, maar maakte direct na afloop een pikante bekentenis op live televisie.

Zichtbaar geëmotioneerd vertelde Lægreid dat hij vlak voor de Spelen is vreemdgegaan. "Het is de ergste week van mijn leven geweest", zei hij snikkend. "Zes maanden geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Drie maanden later maakte ik mijn grootste fout."