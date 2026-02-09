De Franse biatleten hebben op de Olympische Winterspelen de eerste gouden plak binnengehaald. Op zondag won Frankrijk de gemengde estafette. Van een goede sfeer bij de Franse biatlonvrouwen is echter allesbehalve sprake.

De Franse vrouwen behoren tot de topfavorieten van deze Winterspelen, maar grote vriendinnen zijn ze niet. Het verhaal begon in 2021, in aanloop naar de Winterspelen van 2022. Julia Simon zou daar later zilver winnen met de gemengde estafette, maar ondertussen liep er een andere kwestie: ze gebruikte zonder toestemming de creditcard van ploeggenote Justine Braisaz-Bouchet en die van een fysiotherapeut. In totaal shopte ze meer dan 2.000 euro bij elkaar.

Geen actieve herinnering

Toen dit uitkwam, ontkende Simon de aantijgingen aanvankelijk stellig. "Ik kan dit niet uitleggen", zo opperde Simon tijdens de hoorzitting. "Ik kan mij niet herinneren dat ik dit heb gedaan". Het bewijs was echter nogal stevig, onder meer omdat bestellingen op haar adres waren bezorgd.

Vanwege deze misdaad werd Simon afgelopen november veroordeeld door een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Daarnaast werd ze ook voor 6 maanden geschorst door de Franse skifederatie. Dat zou betekenen dat Simon de Winterspelen had moeten missen. Maar omdat 5 van de 6 maanden voorwaardelijk waren, is ze er toch bij.

Daardoor moet Braisaz-Bouchet met frustratie toezien hoe de vrouw die haar bestolen heeft straks niet alleen haar concurrente is op de individuele nummers, maar ook haar ploeggenote in de estafette.

Sjoemelen

Diezelfde Braisaz-Bouchet speelde afgelopen november ook een opvallende rol in een ander schandaal rond de Franse ploeg. Zij was er namelijk bij toen Jeanne Richard zou hebben geknoeid met het geweer van landgenote Océane Michelon. De FFS erkende dat daarmee het interne reglement is geschonden, maar stelde dat er onvoldoende bewijs was voor sabotage.

Programma

Of deze incidenten invloed hebben op de komende prestaties van de Franse biatlonvrouwen moet nog blijken. Het individuele nummer, de sprint, de achtervolging, de estafette en de massastart staan allemaal nog op het programma. Bij de gemengde estafette leek het in elk geval geen rol te spelen: de Fransen, met onder anderen Simon, pakten daar goud.