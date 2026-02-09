Op de Olympische Spelen van 2024 was er heel veel te doen om de slechte kwaliteit van de medailles en twee jaar later blijkt er ook bij de Winterspelen iets aan de hand met de ultieme beloning van de sporters. Het zorgt ervoor dat de atleten niet te uitbundig kunnen juichen met hun medailles.

Twee jaar geleden gingen nog tijdens de Spelen meerdere filmpjes over de medailles viral. Sporters toonden daarin aan dat hun medailles al heel snel na ontvangst beschadigd raakten of zelfs begonnen te roesten. Er bleek iets mis te zijn gegaan in het productieproces en dus kregen atleten de kans om hun exemplaar retour te sturen en een nieuwe te ontvangen. Uiteindelijk werden er ruim honderd medailles teruggestuurd.

Je zou zeggen dat ieder detail van de medailles voor de volgende Spelen extra goed gecontroleerd wordt, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. In Milaan en Cortina d'Ampezzo is het namelijk opnieuw raak. Deze keer raakt de medaille zelf niet beschadigd, maar scheuren ze heel erg makkelijk van het lintje waar ze aan vastzitten.

Kapotte medailles

Breezy Johnson pakte zondag de gouden medaille op de afdaling bij het skiën, maar lang kon ze niet van haar beloning genieten. Tijdens de interviews direct na de race, waarin haar landgenote Lindsey Vonn vreselijk hard ten val kwam, viel het een verslaggever op de dat de skiester enkel een lintje om haar nek had hangen, maar dat de medaille ontbrak.

Toen Johnson gevraagd werd waar die was gebleven, toverde ze de gouden plak uit haar jaszak. "Hij is zwaar en is kapot", vertelde de kersverse olympisch kampioene. "Ik was uit vreugde op en neer aan het springen en toen viel ie er ineens af."

Johnson is niet de enige met het probleem, want landgenote Alysa Liu won later op de zondag met het Amerikaanse team goud bij het kunstschaatsen en haar overkwam hetzelfde. Liu deelde op sociale media een filmpje met een veelzeggend bijschrift: "Mijn medaille heeft geen lintje nodig."

Organisatie zoekt naar oorzaak

Inmiddels is ook de organisatie op de hoogte van de kapotte medailles. "We zijn aan het kijken wat het probleem is", vertelde Andrea Francisi van de organisatie op een persconferentie. "We zullen maximale aandacht besteden aan de medailles zodat alles perfect is, want dit is één van de belangrijkste dingen voor de sporters."