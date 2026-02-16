Lindsey Vonn heeft het ziekenhuis in het Italiaanse Treviso verlaten na haar zware crash op de olympische afdaling. De 41-jarige skilegende is onderweg naar de Verenigde Staten voor verdere operaties en revalidatie. Ze nam echter niet stilletjes afscheid en doneerde de stapels knuffels die ze tijdens haar verblijf ontving aan de kinderafdeling van het ziekenhuis.

De knuffels stroomden binnen na haar dramatische val in Cortina. Vonn wilde haar comeback bekronen met goud op de olympische afdaling, maar haar race duurde slechts dertien seconden. Ze haakte met haar arm een poortje, verloor de controle en tolde meerdere keren over de ijzige piste. Onder geschokte stilte van het publiek bleef ze minutenlang liggen, waarna ze per helikopter werd afgevoerd.

In het ziekenhuis werd een gecompliceerde breuk van haar scheenbeen vastgesteld. Vonn onderging vier operaties in Italië en moet in de Verenigde Staten nog minstens één ingreep ondergaan. Het is opnieuw een zware klap voor de 41-jarige skiester.

Herstel met een lach op haar gezicht

Toch klinkt de Amerikaanse opvallend strijdvaardig. Op Instagram deelde Vonn een video vanuit het ziekenhuis, gemaakt door haar zus Karin Kildow. Daarin is te zien hoe ze eet, fysiotherapie volgt en haar haar laat wassen en invlechten. Ondanks alles verschijnt er regelmatig een glimlach op haar gezicht.

"Dankbaar voor vrienden, familie, mijn team en al het medisch personeel dat me helpt weer mezelf te worden… Ik kom langzaam weer tot leven, terug naar de basis en naar de simpele dingen in het leven die het meest betekenen. Glimlach. Lach. Heb lief", schreef ze bij de beelden. In een extra boodschap bedankte ze haar familie: "Mijn zus maakte deze video en ik moest er meteen van huilen. Mijn hart zit vol. Ik hou van jullie."

Mooi gebaar

De knuffels die ze achterlaat, waren in de dagen na haar crash massaal binnengekomen vanuit de hele wereld. Fans stuurden steunbetuigingen, bloemen en cadeaus om haar een hart onder de riem te steken. In plaats van ze mee te nemen naar huis, besloot Vonn de knuffels te schenken aan zieke kinderen in het ziekenhuis. Met dat gebaar sloot ze haar verblijf in Italië op een warme manier af.

'Wees alsjeblieft niet verdrietig'

Vanuit haar ziekenhuisbed richtte Vonn zich eerder al rechtstreeks tot haar fans die aangaven verdrietig te zijn om haar val. "Wees alsjeblieft niet verdrietig", schreef ze. "Empathie, liefde en steun verwelkom ik met een open hart, maar geen medelijden." Volgens de Amerikaanse hoort risico nemen nu eenmaal bij haar sport.

Spijt van haar deelname aan de olympische afdaling heeft ze dan ook niet. "Ik zal altijd het risico nemen om te crashen terwijl ik alles geef, in plaats van later te denken: wat als?", benadrukte ze. Zelfs na vier operaties en met een lange revalidatie in het vooruitzicht kijkt Vonn alweer vooruit. "Niets in het leven is gegarandeerd. De rit was de val waard." De 41-jarige Amerikaanse denkt zelfs alweer aan haar terugkeer in de sneeuw. Ze gaf aan dat ze er nog altijd naar uitkijkt om weer bovenaan de berg te staan en naar beneden te skiën.