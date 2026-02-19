Het was een waanzinnig mooi beeld na de 500 meter van het shorttrack op woensdag. Broers Melle (zilver) en Jens (brons) van 't Wout samen op het hoogste podium. Bondscoach Niels Kerstholt was 'hartstikke blij' voor ze, maar sprak schande wat er in de finale gebeurde met de andere Nederlander Teun Boer.

Boer lag op koers voor een medaille toen hij van achteren van de baan werd geramd door de Canadees William Dandjinou. Die zag later hoe landgenoot Steven Dubois eigenlijk onbedreigd naar het goud schaatste. De broertjes Van 't Wout maakten het podium compleet. "Als je dan eenmaal in die finale staat en dan zo'n rit rijdt...", verzuchtte Boer.

"Ik reed goed, aanvallend en wist dat het ongeveer zo ging lopen en ik probeerde te verdedigen", baalde de pechvogel. "Ik zit op plek twee en hij beukt er gewoon dwars doorheen. Daarmee verlies ik het gewoon. Hij was in paniek en dan maakt hij zo'n actie."

Bondscoach Kerstholt witheet

Zijn bondscoach is allerminst happy met de actie van Dandjinou. "Ik ga het netjes houden, maar het was een onbesuisde en onverantwoordelijke actie", begon hij zijn tirade tegenover De Telegraaf. "Als je dit flikt, is er een kans dat hij Teun zijn been breekt. Ik vind het echt niet kunnen wat hij daar doet", aldus Kerstholt, die van geluk mag spreken dat Boer niks overhield aan de kamikaze-actie. Hij rijdt vrijdag nog de relayfinale met Nederland.

Wat Kerstholt vooral boos maakt, is dat juist Dandjinou altijd degene is die over wederzijds respect praat. "En dan flikt hij zoiets", foeterde de bondscoach, die het oneerlijk vindt. "Het voelt alsof hij er als een bowlingbal dwars doorheen rijdt." Volgens Kerstholt verknalde de Canadees de derde gouden plak voor Van 't Wout en kon hij Boer blesseren. "Als ik zoiets zie gebeuren, ben ik echt over de zeik."

Reactie van boosdoener

Dandjinou had een andere blik op het verhaal. "Ik probeerde te profiteren van de botsing tussen Teun en Jens, maar dat lukte niet. Sorry naar Teun, maar als ik het opnieuw kon doen, zou ik niks anders doen", stelde hij na afloop "Ik zag een kans en die wilde ik nemen. Dat is shorttrack. Ik hoop dat ik niet te veel drama heb gecreëerd."