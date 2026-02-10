De uitschakeling in de halve finale van de gemengde aflossing kwam hard aan bij de Nederlandse shorttrackploeg op de Olympische Winterspelen in Milaan. Waar vooraf werd gerekend op een medaille, eindigde het team na een chaotische race naast de finale. Toch weigert bondscoach Niels Kerstholt het vertrouwen te laten wegzakken voor de individuele afstanden.

In de halve finale leek Nederland lange tijd op koers voor een plek in de finale. De ploeg reed voorin en had de regie in handen, maar halverwege ging het mis bij een wissel waarbij Jens van ’t Wout even weggleed. Daardoor raakte Oranje positie kwijt en ontstond er onrust in het team. In de hectische slotfase probeerde Xandra Velzeboer het gat te dichten, maar zij ging hard onderuit, waardoor de finaleplaats definitief uit beeld verdween.

Bot mes doet Nederland de das om

Volgens Kerstholt was dat extra zuur, juist omdat het plan tot dat moment goed werd uitgevoerd. "Het ging eigenlijk heel goed. We zaten er goed in en er was heel veel vertrouwen", zei de bondscoach na afloop bij de NOS. "We wisten ook wat we moesten doen als er iets mis zou gaan. En ja, er ging iets mis."

Die fout zorgde volgens Kerstholt niet direct voor paniek, maar wel voor een lastige situatie. "Jens gleed weg, een klein beetje een bot mes. Dat kan gebeuren, dat kunnen we opvangen", legde hij uit. "Maar dan moet je wel rustig blijven. En dat lukte net niet helemaal. Dat is denk ik de kern van de analyse van deze race."

'We zijn ongelooflijk snel'

Toch wilde de bondsaoch vooral benadrukken hoe indrukwekkend de snelheid van zijn ploeg was. "We zijn ongelooflijk snel", stelde hij. "Ook Xandra laat vandaag iets ongekends zien. Dat een vrouw een ronde 8,2 op kop rijdt… de enige andere keer dat dat gebeurde was ook zijzelf, in Salt Lake City."

Over mogelijke chaos in het team wilde de bondscoach niets weten. "Blinde paniek was het niet", klinkt Kerstholt. "We wisten dat we rustig moesten blijven. Zelfs als je als vierde de laatste rondes ingaat, kun je het nog oplossen. We lagen nog steeds tweede, en dat is normaal gesproken de plek waarmee je doorgaat."

De discussie over materiaal speelde volgens Kerstholt wel mee, al wilde hij dat niet als hoofdreden aanwijzen. "Er zijn hier meer rijders met botte messen. Dat doet iets met je vertrouwen", gaf hij toe. "Maar ik wil het niet alleen daarop gooien. Het zijn meerdere dingen die samenkomen."

Met vertrouwen naar individuele afstanden

Tot slot richtte Kerstholt zich nadrukkelijk op het vervolg van het toernooi op de individuele afstanden. "Als je het niveau ziet, zit het gewoon goed", zei hij. "Daar koopt Xandra nu niks voor, want die baalt en zegt sorry tegen het team. Maar de realiteit is dat er ontzettend hard wordt gereden. Dat is de basis."

De boodschap richting de komende dagen was dan ook duidelijk. "Het momentum moet nu weer gevonden worden", besloot Kerstholt. "Het is lekker als je zo’n toernooi begint met succes, dat is nu niet zo. Maar met deze snelheid liggen er nog genoeg kansen. Het vertrouwen mag er absoluut zijn."