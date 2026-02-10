Bondscoach Niels Kerstholt was een gebroken man. In de halve finale van de gemengde aflossing ging het mis bij de Nederlandse shorttrackers op de Olympische Winterspelen. Slechte wissel, valpartij: alles ging fout. En er was meer.

De Nederlandse shorttrackploeg is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de gemengde aflossing. In de halve eindstrijd gleed Xandra Velzeboer onderuit, waardoor het team van bondscoach Niels Kerstholt een plaats bij de eerste twee landen kon vergeten.

"Er is nog een fout gemaakt"

Kerstholt zei bij de NOS na afloop: "Er is nog een fout gemaakt. Xandra Velzeboers start, haar opening, was heel langzaam. Er was wat geks aan de hand. Het bleek dat het startschot, het geluid, later kwam dan de flits. Dus die hadden allemaal een trage opening. Haal je dat verschil eruit, dan had ze snel voor de rest van het veld gezeten."

Over het vallen zei hij: "Als je statistisch kijkt, gebeurt dit altijd bij elk toernooi bij alle landen wel eens. Alleen overkomt het ons bij de Spelen. Dat is gewoon klote. Xandra voelt zich goed en snel, maar struikelde over haar poten heen omdat ze iets te graag wilde. Dan heb je een supersnel team, maar sta je toch naast het podium."

Suzanne Schulting

Vier jaar terug overkwam de Oranje-formatie bij de Spelen van Beijing ook een cruciale valpartij. Toen was het Suzanne Schulting die in de halve finale ten val kwam. De Nederlandse vrouwenaflossingsploeg behaalde in 2018 bij de Olympische Spelen van Pyeongchang brons, toen in de A-finale China en Canada werden gediskwalificeerd.

De uitschakeling kwam hard aan bij het Nederlandse team, dat een belangrijke medaillekandidaat was en zelfs goede hoop had op goud. In de kwartfinale waren Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer nog het snelst van alle landen, met Italië kort daarachter.

Opstelling

Kerstholt liet zijn twee belangrijkste krachten, Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer, staan en bracht Teun Boer en Michelle Velzeboer in de ploeg voor Melle van 't Wout en Poutsma. Uitgerekend Xandra Velzeboer gleed onderuit, zonder dat daarbij sprake was van contact met een shorttrackster van een ander land.

B-finale

De Nederlandse shorttrackers hebben daarna bij de Olympische Spelen de B-finale op de gemengde aflossing gewonnen. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer en Jens van 't Wout noteerden in de Milano Ice Skating Arena met 2.35,537 een olympisch record. Zuid-Korea werd tweede in de B-finale, voor Frankrijk en de Verenigde Staten.

Italië won de A-finale en verzekerde zich zo van het goud. Canada behaalde zilver en het brons ging naar België. Voor Italië betekende het de tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in eigen land.