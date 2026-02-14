Suzanne Schulting vervult tijdens de Winterspelen in Milaan een dubbelrol. Na haar deelname aan de 1000 meter langebaan, voegde ze zich bij de shorttrackploeg. Daar maakt ze indruk op bondscoach Niels Kerstholt, die zijn beslissing over de aflossing nog moet nemen.

Schulting plaatste zich tijdens het OKT voor de 1000 meter op de langebaan en besloot vervolgens ook een gooi te doen naar deelname in het shorttrack. Ze heeft al drie keer olympisch goud op zak in die discipline. Na winst op het NK op de 1500 meter kreeg ze een aanwijsplek voor die afstand op de Spelen.

Maar mogelijk kan ze ook nog op de vrouwenrelay in actie komen. Daarover moet Kerstholt nog een beslissing nemen. Zaterdagavond vinden de halve finales plaats, woensdag volgt de strijd om de medailles. Schulting reed twee jaar lang geen internationale shorttrackwedstrijden, maar de bondscoach sluit haar deelname niet uit.

'Elke keer een stapje beter'

"Het gaat met Suzanne elke keer een stapje beter”, zegt hij tegen De Telegraaf. "De eerste dag dat ze aansloot, voelde het nog niet zo lekker, maar je ziet dat het stabieler wordt. De rondjes die Suzanne rijdt, zijn prima, rond de 8,4."

"Het draait echter niet alleen om harde rondjes schaatsen. Je moet ook weer het gevoel krijgen om te racen tegen anderen", vervolgt Kerstholt. "Soms even wat meer ruimte pakken, zodat je de bocht anders opzet. Om dat weer te voelen heb je herhaling nodig.”

De keuze van Kerstholt gaat tussen Schulting en Zoë Deltrap, die de hele voorbereiding met de shorttrackploeg meemaakte. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma lijken wel zeker van hun plekje. De bondscoach maakt zaterdagavond zijn keuze bekend. Hij kan er ook voor kiezen om Deltrap in de halve finale op te stellen en Schulting in de finale, of andersom.

Olympische medailles

Schulting komt vrijdag in actie op de 1500 meter. Op die afstand heeft ze nog geen olympisch goud. In 2018 en 2022 pakte ze de titel op de 1000 meter. Ze heeft ook al een gouden plak op de relay op zak. Vier jaar geleden won ze samen met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof op de aflossing.