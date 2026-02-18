Voor Melle van 't Wout wordt het woensdag een bijzondere dag. De shorttracker komt in actie tijdens de kwartfinale van de 500 meter, samen mét broer Jens, en viert bovendien zijn verjaardag. Van zijn vriendin, die ook actief is in het shorttrack op de Spelen, kreeg hij een wel heel bijzonder cadeau.

Melle van 't Wout is deze Spelen vooral te zien als oudere broer van de zeer succesvolle Jens van 't Wout. Als trouwe supporter zag hij hoe zijn kleine broertje zowel op de 1000 als 1500 meter de overwinning en gouden medaille wist te grijpen. Die voelde voor hem ook als 'zijn eigen medailles'.

Verjaardag

Zelf kwam de oudere Van 't Wout in actie op de estafette bij de mannen, waar Nederland zich plaatste voor de finale, en dus op de 500 meter. Daar kwam de geboren Laarder vrij eenvoudig door de heats heen. Op zijn 26ste verjaardag staat de kwartfinale, met aansluitend de halve finale en de eindstrijd, op het programma. Daar kan hij zichzelf een mooi verjaardagscadeau geven.

Bovendien kreeg hij een speciale verjaardagswens van zijn vriendin Selma Poutsma, die ook actief is op deze Spelen bij het shorttrack. Poutsma liep individueel nipt een medaille mis, maar heeft nog kans op eremetaal bij de estafette voor vrouwen. In het geheim maakte Poutsma een uitgebreide felicitatie voor haar vriend in De Telegraaf.

Cadeau

"Eigenlijk hadden we afgesproken om zijn verjaardag pas na de Spelen te vieren, want in Milaan is dat niet goed mogelijk", zo opent Poutsma. "Maar ik denk dat hij dit een heel leuk cadeau zal vinden", zo valt te lezen in een paginagroot interview in het dagblad.

Blessureleed

Van 't Wout heeft een lange weg af moet te leggen om zich überhaupt te plaatsen voor deze Spelen. Door zware blessures aan zijn knie en rug, lag hij er ruim twee jaar uit. "Ik vind het fantastisch dat Melle er weer bij is. Ik weet waar hij vandaan komt", vertelt Poutsma.

Ook Poutsma heeft in haar carrière al meermaals met fysiek ongemak te maken gehad. Dat bracht het shorttrackende liefdeskoppel dichter bij elkaar. "Het klinkt misschien raar, maar op de momenten dat we het beiden moeilijk hadden, was het fijn dat we ons leed met elkaar konden delen. Dat maakte het wel makkelijker", laat Poutsma optekenen.

Droomdag

De woensdagavond kan een absolute droomdag worden voor de familie Van 't Wout. Eerst kunnen de gebroeders Van 't Wout zich plaatsen voor de finale, die als laatste rit van de dag staat gepland. Tussendoor komen de vriendinnen van de broers, naast Poutsma ook Jens' vriendin Zoë Deltrap, in actie in de finale bij de estafette. Mocht alles een beetje meezitten, kunnen ze vanavond vier medailles vieren.