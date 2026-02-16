De afgelopen dagen waren alle ogen in de shorttrackhal gericht op Jens van 't Wout. Na afloop van zijn twee gouden races vloog hij broer Melle in de armen. Maandag was het dan eindelijk ook de beurt aan de oudere Van 't Wout om in actie te komen. Samen kwamen ze in actie in de voorrondes op de 500 meter, en met succes.

In de heats van de 500 meter was het vooral overleven geblazen voor de broers. Ze moesten bij de eerste twee plekken in hun heat eindigen om zo kwalificatie voor de kwartfinale af te dwingen. Woensdag wordt er om de medailles gestreden op de kortste shorttrackafstand.

Bekijk hieronder de rit van Jens van 't Wout, met een grote valpartij achter hem:

Bron: Eurosport/HBO Max

Melle kwam als eerst van de twee broers in actie. Hij reed zonder al te veel problemen naar de eerste plaats in zijn heat, waarmee hij kwalificatie veiligstelde. Direct in de rit daarna was het de beurt aan Jens. Ook de tweevoudig olympisch kampioen werd gemakkelijk eerste, en zag alledrie zijn drie concurrenten vallen. De 500 meter is het laatste individuele onderdeel bij de mannen. Later op maandag wordt wel nog de relay gereden.

Bekijk hieronder de race van Melle van 't Wout, die thuisfavoriet Nadalini klopte:

Bron: Eurosport/HBO Max

Teun Boer

Als derde Nederlander kwam Teun Boer in actie. Hij reed al in de eerste rit, maar kwam ten val door toedoen van de Stijn Desmet. De Belgische schaatser had even daarvoor zijn zus Hanne zich wel zien plaatsen voor de halve finale op de 1000 meter en was zelf gretig om datzelfde te bereiken. Uiteindelijk werd Desmet gediskwalificeerd voor het veroorzaken van de val. Daardoor plaatste de 24-jarige Boer, die als derde over de lijn kwam, zich alsnog voor de kwartfinale.

Bekijk hieronder de valpartij van Teun Boer en Stijn Desmet, waar de Belg voor bestraft werd:

Bron: Eurosport/HBO Max

Gouden hattrick

Voor Jens van 't Wout is de gouden hattrick dus nog altijd mogelijk. Eerder zorgde de geboren Laarder al voor een grote sensatie door zowel op de 1000 meter als 1500 meter de overwinning te grijpen in Milaan. Normaal gesproken is de 500 meter zijn minst favoriete onderdeel, maar de hoop op nieuw Nederlands succes is voorlopig nog in leven.

De band tussen de broers Van 't Wout is zeer sterk. Ze slapen samen op de kamer en vieren persoonlijke successen ook met zijn tweeën. Eerder vertelde Melle al dat hij de gouden plakken van zijn broertje 'als zijn eigen medailles zag'.