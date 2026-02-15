Canada is opnieuw verwikkeld geraakt in een rel op het olympische curlingijs. Een dag na de explosieve woordenwisseling bij de mannen ontstond er nu ook ophef rond het Canadese damesteam. Een beslissing van de scheidsrechter zorgde voor ongeloof en veel frustraties.

In de eerste end van het duel met Zwitserland ging het mis. Aanvoerster Rachel Homan zou volgens de officials haar steen na het loslaten hebben aangeraakt. Dat is tegen de regels: zodra de steen is losgelaten, mag die niet meer worden beïnvloed. De scheidsrechter besloot de steen uit het spel te halen, wat direct gevolgen had voor de stand.

De beslissing leidde onmiddellijk tot protest bij de Canadese ploeg. Homan kon haar ongeloof niet verbergen en zocht verhaal bij de officials. Na afloop was ze duidelijk in haar oordeel. "Dat is absurd. Ik begrijp de beslissing niet. Ik zal het nooit begrijpen", zei ze zichtbaar geïrriteerd.

Canada opnieuw middelpunt van rel

Volgens Homan is het geen toeval dat juist Canada opnieuw onderwerp van discussie is. Een dag eerder liep het bij de mannen immers volledig uit de hand. In het duel met Zweden werd de Canadese curler Marc Kennedy beschuldigd van exact dezelfde overtreding: het aanraken van een steen na het loslaten.

Die beschuldiging zorgde toen al voor een explosieve sfeer op het ijs. Over en weer werd met verwijten gestrooid en de discussie escaleerde zichtbaar. In de slotfase verloor Kennedy zijn geduld volledig en beet hij zijn Zweedse opponent toe: "Loop naar de hel."

Canada wéér middelpunt van rel

Dat incident hing als een schaduw boven het duel van de vrouwen. Volgens Homan wordt Canada sindsdien extra scherp in de gaten gehouden door tegenstanders én officials. "Absoluut. Zonder enige twijfel", antwoordde ze op de vraag of de eerdere rel invloed had op de beslissing tegen haar team.

Op het ijs probeerden haar ploeggenoten nog om de scheidsrechter te overtuigen de beelden terug te kijken. Maar het oordeel bleef staan: de steen werd verwijderd en Canada moest de wedstrijd hervatten met de beslissing tegen zich. De frustratie was duidelijk zichtbaar bij de speelsters. Ondanks de vroege tegenslag wist Canada zich nog knap in de wedstrijd te knokken, maar uiteindelijk trok Zwitserland met 8-7 aan het langste eind. Daarmee kreeg het duel een nare nasmaak op het olympische toernooi.