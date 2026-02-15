Zweden begon als torenhoge favoriet aan de vrouwenestafette in het langlaufen, met al meerdere medailles op zak deze Winterspelen. Alles leek opnieuw in de plooi te vallen voor goud, maar halverwege de race ging het volledig mis. Een zware val en pijnlijke materiaalpech zetten de wedstrijd compleet op zijn kop en zorgden voor chaos op het parcours.

De problemen begonnen bij Ebba Andersson, die als tweede loopster in actie kwam op de 4x7,5 kilometer estafette. Ze zag Noorwegen haar voorbijgaan en probeerde aan te klampen, maar ging vervolgens hard onderuit. Andersson maakte een pijnlijke koprol in de sneeuw en moest zichtbaar bijkomen van de klap.

'Dit heb ik nog nooit gezien'

Daar bleef het niet bij. Bij haar val raakte ze ook nog haar rechterski kwijt. Ze moest eerst een stuk teruglopen om hem op te rapen, waar ze tot overmaat van ramp ook nog eens zag dat deze beschadigd was. Wat volgde was een zeldzaam tafereel: Andersson ging verder op één ski, met de andere onder haar arm geklemd, in afwachting van een vervangend exemplaar.

De commentatoren zagen deze chaos met verbijstering aan. "Een absolute ramp", klonk het bij de BBC. "Dit heb ik nog nooit gezien." De frustratie was ook zichtbaar bij haar ploeggenoten, onder wie dubbel olympisch kampioene Frida Karlsson, die machteloos stond te wachten bij de wissel.

Olympische nachtmerrie

Met bijna een minuut achterstand gaf Andersson uiteindelijk het stokje door. Wat een gecontroleerde race had moeten worden, veranderde plots in een achtervolgingsmissie. Zweden probeerde het tij nog te keren, maar de achterstand bleek te groot.

Het goud ging naar Noorwegen, dat optimaal profiteerde van de Zweedse pech. Zweden moest genoegen nemen met zilver, voor Finland. Wat vooraf een demonstratie van macht moest worden, eindigde zo in een middag vol irritatie — en een incident dat volgens velen zijn gelijke niet kent.

Sweden's Ebba Andersson had a "nightmare" in the women’s 4x7.5km cross-country relay 😨💔 pic.twitter.com/ru5qq2h2jS — TNT Sports (@tntsports) February 14, 2026

Prachtig gebaar

Eerder deze week stal niet de winnares, maar juist de nummer laatst de show bij het langlaufen. De Mexicaanse Regina Martinez Lorenzo kwam als allerlaatste over de finish op de 10 kilometer, maar werd daar warm onthaald door onder anderen Karlsson, Andersson en haar idool Jessie Diggins. Een zeldzaam ontroerend moment.

Daarmee liet Martinez Lorenzo zien waar de Winterspelen óók om draaien. De Mexicaanse, die in het dagelijks leven als spoedarts werkt en pas later in haar leven met langlaufen begon, schreef geschiedenis als eerste vrouw uit haar land in deze discipline. Haar tijd was misschien de langzaamste van het veld, maar het applaus bij de finish voelde minstens zo groots als een medaille.