Dat er tijdens de Olympische Spelen bewogen wordt, staat buiten kijf. Al lijkt dat niet alleen op de pistes en ijsbanen te gebeuren. Dat blijkt uit de grote populariteit van de condooms, die in het olympisch dorp worden verstrekt. Skiester Mialitiana Clerc heeft daar wel een verklaring voor.

Er zouden dit jaar naar verluidt zo'n tienduizend condooms beschikbaar zijn gesteld door het olympisch comité (IOC) voor de deelnemers aan de Winterspelen in Milaan. Omgerekend komt dat neer op circa drie condooms per deelnemer. Dat is niet voor het eerst: de organisatie promoot het hebben van veilige seks al langere tijd door middel van het gratis verstrekken van condooms aan de deelnemers.

De condooms lijken dan ook in trek te zijn onder de atleten. Volgens de Italiaanse krant La Stampa zouden de rubberen beschermingen al binnen drie dagen op zijn. Dat betekent echter niet dat alle exemplaren ook daadwerkelijk gebruikt zijn; sommige deelnemers nemen ze mee als souvenir of geven ze weg aan bijvoorbeeld vrienden.

'Ik weet dat dat veel gebruikt wordt'

De Malagassische skiester Mialitiana Clerc is niet verbaasd over de populariteit van de olympische condooms. "Ik ben niet zo geschrokken, nog steeds wel geschrokken, maar niet zo erg, want ik weet dat er bij de Olympische Winterspelen veel mensen condooms gebruiken", laat ze weten in gesprek met The Sun.

"Ik heb het in Peking al gezien", verklaart ze over de vorige Winterspelen. "Bij de ingang van elk gebouw waar we in het dorp verbleven, stonden dozen met een heleboel condooms." De skiester vermoedt dat niet alle condooms daadwerkelijk versleten zijn: "Ik weet dat sommige mensen het gebruiken, maar misschien nemen ze ze ook mee om ze buiten de Olympische Spelen aan vrienden te geven, als cadeautje of iets dergelijks."

Valentijnsdag

"Het enige wat ik kan zeggen is dat het duidelijk aantoont dat Valentijnsdag in volle gang is in het dorp", glimlachte IOC-perswoordvoerder Mark Adams in zijn verklaring over de populariteit van de condooms. Hoewel de condooms ook geliefd lijken te zijn op de Zomerspelen, vallen de Winterspelen haast altijd samen met de dag van de liefde, wat de populariteit nog eens extra lijkt te onderstrepen.