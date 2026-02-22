De Olympische Winterspelen worden zondag afgesloten met de slotceremonie. Het toernooi was een groot succes voor TeamNL, dat een recordaantal van tien gouden plakken behaalde. Twee sporters die een bijdrage daaraan leverden, mogen bij de afsluiting de Nederlandse vlag dragen.

Chef de mission Carl Verheijen heeft namelijk gekozen voor shorttrackster Xandra Velzeboer en langebaanschaatser Jorrit Bergsma als de twee vlaggendragers bij de sluitingsceremonie in Verona. Velzeboer won in het shorttrack twee gouden medailles, op de 500 en de 1000 meter. Bergsma won zaterdag goud op de mass start, nadat hij eerder al brons had gepakt op de 10 kilometer.

Tijdstip van de sluitingsceremonie

De sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen vinden niet net als de openingsceremonie in Milaan plaats, maar in Verona. Om precies te zijn in de historische Arena di Verona, een Romeins amfitheater dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers. Het schouwspel, in een arena waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd, begint om 20.30 uur.

De keuze is niet gevallen op de meest succesvolle Nederlandse olympiër deze Spelen, shorttracker Jens van 't Wout. Hij droeg de vlag al tijdens de openingsceremonie in voetbalstadion San Siro in Milaan.

Twee vlaggendragers

Sportkoepel NOC*NSF meldt dat voor het eerst op de Winterspelen er niet één maar twee vlaggendragers mogen opdraven bij de sluitingsceremonie.

Carl Verheijen, die zelf in het verleden als schaatser actief was op de Spelen, legt uit waarom hij voor de twee heeft gekozen: "Xandra Velzeboer heeft met haar twee gouden medailles een unieke prestatie geleverd. Bovendien is ze een ware teamspeler. Dat ze zich na haar val in de mixed relay zo revancheerde, getuigt van grote veerkracht. Ze is een voorbeeld voor velen en zorgt er met haar teamgenoten en coaches voor dat TeamNL Shorttrack internationaal toonaangevend is."

Jorrit Bergsma

Ook over Bergsma is Verheijen louter positief: "Hij heeft op veertigjarige leeftijd TeamNL een gouden en een bronzen medaille bezorgd. Een ongekende prestatie van deze ware professional. Dat hij de vlag mag dragen is niet alleen vanwege zijn prestaties in Milaan, maar een beloning voor zijn hele carrière. Zaterdag won hij zijn tweede gouden olympische medaille, zijn vijfde in totaal, twaalf jaar na zijn winst op de 10 kilometer in Sotsji. Omdat hij al zo lang aan de top staat en vandaag zoveel sterke tegenstanders verslaat, verdient hij het grootst mogelijke respect."